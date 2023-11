A Ajaccio, la préparation militaire marine suscite un engouement croissant chez les jeunes corses

La Préparation Militaire Marine (PMM) à Ajaccio attire un nombre record de participants cette année, avec 58 jeunes de 16 à 19 ans se joignant aux rangs. Cette année, ils sont « exceptionnellement nombreux » comme l’indique le commandant de la base Grégoire Chavignot. « 58 jeunes étaient sur les rangs de la commémoration du 11 novembre, en raison de ce nombre important, nous avons même demandé à la gendarmerie de réduire ses effectifs afin d’avoir de la place pour ces jeunes gens qui font une préparation militaire maritime » poursuit le commandant.



Ce programme, dédié à la découverte des métiers de la Marine, offre une formation pratique et théorique. Les cours couvrent la navigation, le secourisme, le tir, le sport, ainsi que des aspects disciplinaires tels que le port de l’uniforme et la marche au pas. « Cette PMM n’est pas un engagement ou un contrat. C’est uniquement l’opportunité de découvrir les métiers de la Marine durant un stage de 12 week-ends et d’une période bloquée d’une semaine ou les stagiaires se rendent sur la base navale de Toulon pour découvrir des unités qu’on ne peut pas leur faire connaître en Corse ». détaille le commandant.



Attrait pour les métiers de l'armée



Pour le commandant de la base navale d’Aspretto plusieurs raisons expliquent le fort attrait pour la préparation militaire que cette année est composée de 29 filles soit la moitié de l’effectif contre 20 % les années passées. « Tout d’abord, un marin du centre de recrutement (CIRFA) s’est beaucoup rendu dans les lycées l’an dernier, il a beaucoup communiqué sur la PMM et à force d’en entendre parler les jeunes s’y sont intéressés et s’y sont inscrits. explique-t-il. Le bouche à oreille fonctionne aussi très bien avec certains stagiaires qui viennent, car leur cousin y était lors d’une précédente cession et qu’il a aimé l’expérience. Les métiers de l’armée intéressent les jeunes, il ya beaucoup de recrutement dans notre secteur. De plus, je pense qu’il y a un regain pour le service à la nation ces derniers temps. Après les attentats terroristes de 2015, il y a eu beaucoup d’engagement car les gens réagissaient en se disant que la Nation est en danger, ils avaient l’envie d’être utiles ».

Le commandant souligne que près de 20 % des participants à la PMM choisissent de poursuivre leur engagement dans la Marine après leurs études. En tant que chef d’organisme, il arrive au commandant de recruter comme réservistes certains jeunes qui ont participé à la PMM. « ​ Ils font de la réserve opérationnelle avec un petit contrat, à condition qu’ils soient majeurs. Ils font de la garde armée pour la base durant leurs études pendant les vacances ou le week-end. Ça leur permet de continuer à entretenir cette motivation ou la renforcer tout en se faisant un peu d’argent ». Le fait de recruter des jeunes qui sont d’anciens préparationnaires permet de les transformer assez rapidement en réservistes opérationnels car ils connaissent déjà les codes.



En plus de faire découvrir le monde de la Marine à des adolescents et jeunes adultes, la préparation militaire marine leur apprend la rigueur, la discipline et l’autorité. « Participer à ces PMM est un beau signal de la jeunesse, c’est un engagement car ils prennent du temps sur leurs week-ends pour venir. C’est une belle expérience, ils en sont en général très satisfaits ».