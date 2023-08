À Ajaccio, la fréquentation du port Charles Ornano impactée par l’arrêté sur la grande plaisance

Selon Paul Corticchiato, un coffre d’amarrage contribue au contraire à « préserver l’environnement au niveau de l’herbier de posidonie » car grâce à cet équipement, « une ancre ne peut pas déraper, le bateau est sécurisé et tourne autour de la bouée ». Il argue par ailleurs que l’argument selon lequel ces yachts sont de supers pollueurs ne tient pas. « La mer n’est pas polluée par la plaisance, mais par les faits anthropiques à terre. De plus, il y a quand même à bord de ces navires des capitaines qui sont formés aux éco-gestes, ne dégazent pas en mer, vont dans des stations de pompage des eaux grises, des eaux noires et des eaux de fond de cale et sont très vertueux. On va même aujourd’hui jusqu’à mettre des caméras au bout des guindeaux qui permettent de savoir où va se planter l’ancre », avance-t-il.



« En fait, on est en train d’opposer l’économie à l’environnement, c’est dommage. On a besoin de préserver notre environnement naturel qui est notre plus grande richesse, mais aussi le facteur économique », regrette-t-il encore en concluant : « À un moment donné, on doit comprendre que l’on a besoin de tout cela, ou alors il faut mettre la Corse sous cloche ».