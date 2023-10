À Ajaccio, la CLE organise un colloque pour proposer des solutions concrètes contre la pauvreté

Savoir + :

Face à ces constats, les associations locales mobilisées dans le combat contre ce fléau et témoins au quotidien d'une pauvreté qui augmente souhaitent donc « élever le débat et amener un peu plus d'intelligence dans le débat pour que d'autres responsables puissent s'investir dans d'autres champ d'actions, et avant tout dans le champ politique ». Lors de ce colloque trois aspects qui revêtent des besoins physiologiques vitaux seront ainsi évoqués à l’occasion d’interventions marquantes d’experts en la matière.François Casabianca, membre du Cesec et ancien chercheur à l’INRAE, proposera ainsi une réflexion autour de l’alimentation. « C'est assez nouveau parce que jusqu'à que là, on ne parle pas de la faim. Or maintenant, on a des gens qui se sautent des repas et qui ont faim et on a l'impression que tout repose sur les Restos du Coeur. Quand ils se font dévaliser dans une région, on est foutu, c'est complètement fou. Les associations ne sont pas là pour résoudre ce problème. Il faut développer un meilleur accès à une alimentation de qualité, on a une solution gagnant- gagnant qui fera en sorte que la production locale soit valorisée et servira un peu plus aux pauvres », explique le Dr Pernin. Dans un second temps, c’est l’accès à l’énergie et plus largement le chemin vers l’autosuffisance énergétique en Corse qui sera mis en lumière, grâce à la prise de parole de Georges Guironnet, fondateur d’une entreprise pionnière de l’exploitation d’énergie solaire en Corse. Enfin, le colloque s’intéressera également à un meilleur accès à la santé avec le professeur Laurent Papazian, réanimateur au CH de Bastia et ancien chef du service de réanimation à l’hôpital Nord de Marseille. « Il viendra nous parler de la création d'un CHU en Corse qui est la solution qui devrait élever le niveau de qualité de la santé en Corse, qui devrait pouvoir fixer des étudiants médecins et des futurs médecins dans la région qui devrait permettre d'étendre sur tout le territoire de consultation délocalisé ou qualifié, permettre un meilleur accès aux soins aux plus pauvres, permettre de la recherche, permettre de la formation », livre le président de la CLE.En proposant des solutions sur ces thèmes, la coordination interassociative espère ouvrir des réflexions pour que la pauvreté puisse être mieux appréhendée dans les décisions politiques futures. « Si on ne s'en charge pas, ce problème va continuer à grossir jusqu'à l'explosion. Et on s'en occupera encore en faisant comme d'habitude, c'est-à-dire en saupoudrant des mesurettes purement financières pour éteindre l'incendie », déplore encore le Dr Pernin appelant ainsi à un sursaut des pouvoirs publics.Colloque de la CLE « Une Corse moins pauvre demain ? », lundi 16 octobre à partir de 16h30 à l’Espace Diamant d’AjaccioInscriptions : contact.cle20@gmail.com