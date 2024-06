A Ajaccio, l’épave Sanguinaires C dévoile de nouveaux trésors

L’épave Sanguinaires C livrera-t-elle un jour tous ses mystères ? Découverte en 2005 au large d’Ajaccio, gisant par 19 mètres de fond, elle fait l’objet de campagnes de fouilles depuis 2016. « On suppose que c’était un navire de commerce solidement construit, chargé de pierres calcaires et de céramiques, originaire d’Europe du Nord et de fabrication scandinave. Le navire aurait fait halte dans un port italien puis se serait dirigé vers Ajaccio pour y amener du matériel avant de faire naufrage à la fin du seizième siècle. C’est comme une enquête de police, les retours d’analyse de bois et de céramique vont nous donner des indices supplémentaires », explique Marine Sadania, co-directrice scientifique au Ministère de la Culture.



Cette année, la campagne de fouilles est menée par l’Arasm (Association pour la recherche archéologique sous-marine) et le Drassm (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines). Le Ministère de la Culture a mis à disposition le navire Alfred Merlin, sur lequel plongeurs et archéologues se relaieront pendant trois semaines pour décharger les pierres qui entourent la coque en bois. « Nous espérons pouvoir étudier l’emplanture du grand mât dès l'année prochaine. L’analyse du bois va permettre de connaître précisément la date du naufrage, les aménagements du navire, mais aussi sa provenance, car l’essence des arbres est propre à une région donnée. Le bateau est construit en bois de chêne, il vient donc d’Europe du Nord, mais sur sa cloison, on retrouve d’autres essences. Il aurait donc été retravaillé... » souligne Hervé Alfonsi de l’Arasm, responsable de l’opération Sanguinaires C.