À Ajaccio et Bonifacio, "La mer en débat" a mobilisé les Corses

Permettre aux citoyens de faire des choix pour construire les politiques publiques pour l’avenir de la mer et des littoraux. C’est l’objectif du débat public « La mer en débat » organisé par la Commission Nationale du Débat Public qui a fait escale en Corse-du-Sud la semaine dernière. Un évènement qui a fortement mobilisé tant les sujets dont il était question à Ajaccio puis Bonifacio suscitent un vif intérêt parmi la population.



À Ajaccio, deux temps forts se sont ainsi articulés autour de l’avenir du golfe. « C’est un sujet qui à la base est présenté comme conflictuel par beaucoup de personnes », glisse Etienne Ballan, coordinateur de « La mer en débat » pour la façade Méditerranée, en ajoutant : « Pourtant le débat s’est très bien passé et il y a eu beaucoup de plaisir et d’enthousiasme à venir échanger autour de ce sujet. Tous les acteurs, que ce soit les socioprofessionnels, les associations, les citoyens, les collectivités ou encore les services de l’État ont accepté de jouer le jeu et de venir se parler et échanger de l’information sur leurs activités respectives et sur leurs points de vue ». En mer, en visite dans le golfe, puis au sein du Palais des Congrès, les nombreux participants ont ainsi formulé leurs préoccupations, mais aussi leurs propositions pour l’avenir. « Il y a une vraie conscience du caractère précieux de la mer et du fait qu’on ne peut pas faire n’importe quoi », souligne Etienne Ballan en dévoilant que les mesures proposées, bien que protectrices de l’environnement, se sont voulues « nuancées » et ont cherché à trouver un juste milieu entre les différents usages qui sont faits du golfe.



À Bonifacio, le débat, plus général, s’est porté en premier lieu sur la coopération internationale entre la France et l’Italie, pour mettre au point des régulations communes dans les eaux corso-sardes. « Aujourd'hui, les deux pays coopèrent déjà un peu à travers les aires marines protégées des deux côtés de la frontière, mais c'est un processus lent. Tous les acteurs ont dit qu'il fallait arriver à ce que les règles soient les mêmes partout. On ne peut pas imposer aux plaisanciers des logiques différentes, juste parce qu'on franchit une ligne imaginaire au milieu de l'eau », indique le coordinateur de « La mer en débat ». Par ailleurs, les participants ont aussi longuement évoqué les moyens de surveillance de la navigation. « Il a notamment été question du pilotage des navires pour éviter des accidents de navigation ou les pollutions liées à l'échouage. Beaucoup de personnes ont participé comme le responsable du Cross Med, et des pilotes des différents ports. Ces acteurs nous ont dit à quel point le sujet était important, surtout sur la capacité que l’on a à faire respecter les règles de navigation pour justement qu'on soit vraiment dans une logique de gestion raisonnée et intelligente », note Etienne Ballan.