A Ajaccio et Bastia, les défenseurs de la langue corse manifestent pour faire modifier la Constitution

En Corse, au Pays basque, en Bretagne, en Occitanie ou encore en Alsace, à l’appel du collectif Pour que Vivent nos langues, ils ont demandé une modification de l’article 2 de la Constitution qui stipule que « la langue de la République est le français ». Selon eux, l’interprétation de cet article « bloque systématiquement toute avancée en faveur des langues régionales ».

Depuis plusieurs années, les associations militent ainsi pour le droit de passer certaines épreuves du brevet et du baccalauréat dans la langue régionale dans laquelle certains élèves font leur scolarité.



En Corse, c'est à l'appel de Scola Corsa, association de promotion de la langue corse qui dispose d’un réseau d’écoles associatives d’enseignement immersif sur le territoire insulaire, et qui fait partie de la fédération Eskolim, que deux rassemblements ont eu lieu devant les préfectures de Bastia et Ajaccio/



Plus de 200 personnes se sont mobilisées pour démontrer la volonté collective de préserver les langues régionales. "Notre désir est de faire vivre nos langues et notre peuple corse", inique le président de Scola Corsa Ghjaseppu Turchini. "Les langues régionales sont en grand danger selon l’UNESCO. Sans un dispositif efficace, elles seront condamnées à très court terme", a martelé Turchini en soulignant que des modèles existent déjà et fonctionnent, mais nécessitent un cadre légal plus solide pour être réellement pérennisés. "Nous avons les recettes pour développer les langues régionales. Venez voir les enfants ainsi que les adultes parler corse. C’est miraculeux. Nous sommes persuadés que ces méthodes, si appliquées correctement, peuvent marcher."



​On écoute Ghjaseppu Turchini.