À Ajaccio, des touristes bien présents en juillet mais moins dépensiers

Par ailleurs, elle constate que « lorsqu'ils sollicitent des activités payantes, les visiteurs s'orientent majoritairement vers des petits prix » et relève que les hôteliers « sont négativement impactés » par le nouveau contexte. « Ils n'ont pas des taux de réservation très positifs. Ceux-ci n’ont plus rien à voir avec les taux de l’an dernier. Dans leurs établissements, on va certainement constater une chute de fréquentation. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à des bilans provisoires, mais chaque semaine, on constate quand même qu'il y a plus de chambres disponibles qu'on n'en avait l'an dernier à la même époque », note-t-elle.



Une tendance liée, là aussi, à des modes de consommation qui ont vraiment changé pour la directrice de l’OIT. « Les touristes s'orientent plus facilement vers du Airbnb, d'abord parce que lorsqu'ils sont en famille, cela correspond plus à la façon dont ils veulent vivre leur séjour sur le territoire et aussi parce que souvent, il y a aussi une raison purement budgétaire », souffle-t-elle en appuyant : « Les gens ont des budgets qui sont extrêmement étriqués. Quand ils peuvent partir en vacances, ils arbitrent des choix de consommation sur l’hébergement et aussi souvent au détriment de la restauration, dont le secteur est également négativement impacté cette saison. Les familles ne peuvent plus aller tous les jours, midi et soir, manger au restaurant, ce qui explique ensuite le sentiment tout à fait justifié de baisse de la fréquentation dans les établissements. C'est l'analyse que nous faisons à ce stade avec les informations dont nous disposons ».



En outre, elle note que le coût important du transport pour traverser la Méditerranée explique également « que les clients sont là, mais qu'ils consomment nettement moins que les années passées ». « Donc les retombées économiques seront forcément minorées cette année », relève-t-elle encore avant de conclure : « Mais n'oublions pas aussi que depuis quelques années, la saison ne s'arrête pas au mois d'août, elle s'étend de manière importante jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint. Nous, par exemple, nous avons depuis trois ans un mois de septembre qui est meilleur que le mois de juillet ».