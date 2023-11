A Ajaccio, des rapaces pour effrayer les étourneaux

Depuis une dizaine d’années maintenant, la mairie d’Ajaccio et son service hygiène et santé, font appel à un fauconnier pour éloigner les étourneaux de la ville et ainsi d’éviter les nombreuses nuisances émises par ces petits volatiles. Cette opération naturelle a pour but de répondre à un problème de salubrité notamment en raison des nombreuses déjections sur les trottoirs, véhicules ou terrasses de commerçants. Mais également pour limiter les nuisances sonores, olfactives et sanitaires. « Au-delà des 15 grammes de fientes produits chaque nuit pour un oiseau, les étourneaux sont aussi porteurs de bactéries et virus qui, pour certains, peuvent être transmissibles à l’Homme. Une fiente sèche devient de la poussière et respirée par une personne ayant un système humanitaire diminué, cette poussière peut déclencher une grosse pneumonie » explique Nicolas Noailles, l’un des quatre fauconniers présents à Ajaccio ces derniers jours.

Si la ville intervient pour réduire ces risques liés à la santé et la salubrité, les étourneaux peuvent aussi être dangereux pour l’aéroport à proximité. « Si un étourneau entre dans le réacteur d’un avion, ce dernier est fichu. Cela peut être très dangereux » relève le fauconnier.



Cette année l’opération n’a duré que quatre jours en raison d’un nombre d’oiseaux bien plus faible que les autres années. « 85 000 étourneaux ont été estimés lundi soir, pour notre premier jour d’intervention. L’an dernier il y en avait 140 000. Cette diminution est liée à plusieurs facteurs et notamment les conditions météorologiques qui peuvent varier d’une année sur l’autre".



Quatre rapaces ont été utilisés pour chasser et éloigner les étourneaux de la ville. Ces petits aigles d’Amérique du Sud appelés Harris, ont l’avantage d’être très sociables. « Ils s’habituent rapidement aux activités humaines, on peut donc les faire travailler en centre ville sans que cela ne présente de danger pour eux, de plus ils peuvent évoluer ensemble, en meute » remarque Nicolas Noailles.