A Ajaccio des lycéens du Fesch planchent sur le réchauffement climatique avec EDF

Concrètement, les lycéens doivent réfléchir à élaborer des solutions autour d’un thème. Celui du jour : le réchauffement climatique. « Cela concerne tout le monde et a fortiori les jeunes », souligne Marie Moreschi. Et c’est EDF Corse qui apporte son expertise sur le sujet. « En tant qu’industriel, on a un impact sur ce changement climatique et l’idée c’est de sensibiliser les jeunes », indique Mario Cappai, directeur de cabinet et responsable de la communication d’EDF Corse.



Notamment grâce à des outils pédagogiques comme « La fresque du climat », un jeu de 44 cartes, qui retrace les liens de cause à effet en matière d'environnement. « C’est un arbre qui part de l’activité humaine, avec toutes ses conséquences, jusqu’aux catastrophes comme la famine et la guerre. Il y a toujours une action de l’homme et sa répercussion sur le climat : l’industrie, l’agriculture… », détaille le directeur de cabinet.