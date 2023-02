A Ajaccio, des 5e du collège Laetitia veulent partir en Guyane à la découverte de l'Art Tembé

En rentrant dans cette classe dédiée aux cours de mathématiques, les couleurs et formes géométriques diverses sont immanquables. Mais sur les murs de la salle, ce ne sont pas des dessins de jeunes enfants qui sont affichés. C'est de l'art Tembé. "Un art géométrique que les noir-marron utilisaient au XVIIe siècle pour communiquer entre eux !", lance Lisa pour nous l'expliquer. "Les esclaves guyanais fuyaient les grandes plantations et l'utilisaient pour se repérer et ne pas se faire attraper", précise Domitille, dans la foulée.



Les deux jeunes filles font partie de cette classe de 29 privilégiés, à qui leur professeure de mathématiques a proposé de s'envoler vers la Guyane pour y approfondir l'apprentissage de cette culture, le temps d'un séjour. "J'y ai vécu 17 ans avant de revenir il y a trois ans en Corse, indique Aurélia Bianconi, à l'origine du projet. J'ai ramené quelques souvenirs de la culture guyanaise et notamment l'art Tembé, très intéressant au niveau mathématique en 6e et 5e, particulièrement pour la symétrie."



Au fil des ans, l'enseignante s'aperçoit que la méthode plaît et fonctionne. Le mantra est simple : apprendre autrement le programme mathématique. Construction, géométrie, utilisation d'instruments... Mais surtout l'art, pour sortir de l'enseignement classique, formel. "Les couleurs représentent des émotions, tient à ajouter Domitille. Le rouge désigne la colère, le bleu la mer, le noir la terre, le vert la forêt et le blanc, l'amour et la beauté."