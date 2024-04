À Ajaccio, de jeunes Corses s’interrogent sur l’égalité en matière de santé sexuelle

​Afin de préparer cette journée, depuis le début de l’année scolaire, les professionnels des centres de santé sexuelle de la CdC en étroite collaboration avec les référents pédagogiques de plusieurs établissements scolaires ont accompagné des lycéens d’Ajaccio, Bastia et Sartène et des jeunes de la Mission Locale de Corte dans la création d’outils et supports de prévention. Avec comme objectif en ligne de mire, d’encourager les jeunes à réfléchir, de leur donner les moyens d’agir de manière responsable et de renforcer leurs capacités à faire des choix bénéfiques pour leur santé en devenant eux-mêmes acteurs de prévention. « Chacun des groupes a construit des projets différents autour du thème de l’année. Certains ont fait des questionnaires. La session Arts Plastiques de Sartène a, pour sa part, élaboré un document sur la base de transformation d’images pour montrer à quel point ce qu’on nous donne à voir n’est pas forcément la réalité. D’autres ont, de leur côté, élaboré un slam qu’ils ont composé, chanté et enregistré », détaille Valériane Grisoni en posant : « Le vrai but c’est que les jeunes se saisissent des messages de prévention dont ils sont destinataires afin qu’ils les diffusent et les portent autour d’eux ».



Après une matinée consacrée à la présentation des travaux des élèves, l’après-midi a été articulée autour d’une conférence de Philippe Duverger, professeur des universités et chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU d’Angers qui a beaucoup travaillé sur les questions d’égalité, de la puberté et de l’accès à la vie sexuelle.