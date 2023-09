À Ajaccio, Macron a fait le point sur les grands chantiers engagés par l’État en Corse

« Lors de mes déplacements précédents, je m’étais engagé à donner à la Corse les moyens de son développement économique, social et culturel. Conformément à ses engagements, le Gouvernement a fait sa part et nous avons ensemble beaucoup fait et cheminé avec un objectif simple et concret : rendre la vie des Corses meilleure ». Ce jeudi matin devant l’Assemblée de Corse, outre le volet stricto sensu politique de son discours, le Président de la République a tenu à faire un point sur les grands chantiers engagés par l’État en Corse, à commencer par l'attention particulière accordée à la sécurité. « Nous avons augmenté les moyens de la justice, comme de sécurité intérieure », a-t-il posé en notant que les moyens de la police judicaire sur l’île rapportés à la population, sont « les plus importants de France ». « Il faut agir contre le racket, les stratégies de pression et d’intimidation. Il nous faut, ensemble, opposer un front du refus uni et intraitable. Car tout l’île dit non à cette violence, à cette criminalité insidieuse, invisible et dont les éruptions sont chaque fois plus destructrices », a-t-il insisté.



En matière de santé, Emmanuel Macron a souligné que « l’État assume pleinement son devoir de solidarité avec la Corse », en indiquant que celui-ci a particulièrement été démontré durant le Covid et continue d’être mis en œuvre. Il a ainsi pointé le plan de rattrapage mis en œuvre pour les EHPAD insulaires, ou encore les « 171 millions d’euros engagés pour le centre hospitalier d’Ajaccio ». « La maternité de Porto-Vecchio sera maintenue et confortée », a-t-il assuré par ailleurs en annonçant : « Je veux que Bastia dispose, dans les prochaines années, d’un centre hospitalier à la hauteur des besoins des habitants ».



Sur le plan énergétique, le Président a affirmé que « la future centrale du Ricanto à Ajaccio ouvrira d’ici la fin 2027 » et que « l’État sera également présent aux côtés des Collectivités pour opérer leur bascule vers une électricité et une énergie durable, pour mieux isoler les bâtiments et pour sécuriser les interconnexions électriques en Méditerranée ». Dans la foulée, il a également fait un focus sur la lancinante des questions des déchets et a rappelé que « dans un esprit de coopération et de vrai partenariat », décision avait été prise « de financer à hauteur de 80% un premier centre de tri et de valorisation à Monte ». « L’État s’engagera sur un deuxième centre », a-t-il informé.



« Promesse irréfragable de la République, nécessité vitale pour les Corses et leurs familles, levier de développement et d’emploi », la dotation de continuité territoriale a également fait l’objet d’une mise en lumière du Président de la République qui a glissé qu’outre « la dotation annuelle de 187 millions d’euros, cette année, l’État a ajouté 33 millions d’euros, dans un contexte de surcoût et a supporté une partie importante, 50 millions d’euros, de la pénalité décidée au terme d’un long contentieux avec un opérateur maritime ».



Enfin, de façon plus globale, Emmanuel Macron a tenu à signaler que « l’État soutient l’investissement des collectivités de Corse qui exprimaient des attentes légitimes en la matière ». « Pendant 20 ans, le Plan Exceptionnel d’Investissement a permis de financer deux milliards d’euros de rattrapage d’équipements dans un travail mené avec l’ensemble des collectivités », a-t-il déroulé en ajoutant : « En 2018, avec le Plan de Transformation et d'Investissement de la Corse, doté de 500 millions d'euros, j'ai souhaité une concentration sur les chantiers les plus structurants, ceux qui permettent de créer des emplois, de sauvegarder le patrimoine, d'améliorer la qualité de vie en Corse. Cet effort de tous les pouvoirs publics, construit en partenariat, porte ses fruits, transforme le quotidien de nos concitoyens, protège les paysages de l'île. Et je veux que pour les prochaines années, un PTIC de nouvelle génération renforce à son tour le développement économique et social de l'île et que nous puissions rester engagés aux côtés de toutes les collectivités qui le souhaitent ».