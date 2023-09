A Ajaccio, Emmanuel Macron entame sa visite en Corse

Un accord est-il possible?

La droite corse et les indépendantistes de Core in Fronte contredisent toutefois l'optimisme élyséen.

Paul-Felix Benedetti, leader de Core in Fronte, a ainsi annoncé qu'il ne participerait pas au dîner avec le président Macron, jugeant ces déclarations de la présidence sur un possible accord "contraires aux attentes des Corses".

"Il n'y aura pas d’accord" entre élus insulaires nationalistes et de droite, a renchéri Jean-Martin Mondoloni, président du groupe de droite d'opposition.

A l'inverse, le leader autonomiste d'opposition Jean-Christophe Angelini veut croire à une entente. "Le compromis général peut encore être atteint. On ne peut pas dire que tout est perdu avant que le match n'ait débuté"

Mais les lignes rouges fixées par le président, qui correspondent aux fondamentaux des nationalistes, rendent aussi le jeu ardu : maintien de la Corse dans la République et refus de créer deux catégories de citoyens, notamment pour la priorité à l'emploi.