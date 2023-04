A Ajaccio, 70 jeunes sensibilisés à la fraude bancaire sur les réseaux sociaux

Ce jeudi 13 avril, l'hôtel Campo Dell'Oro d'Ajaccio a accueilli des jeunes ajacciens, réunis par l'association Entreprendre Pour Apprendre et le rectorat de l'Académie de Corse, afin de participer à un atelier de prévention contre la fraude bancaire via les réseaux sociaux. Pour l'occasion, l'association s'est associée à son partenaire historique, le Crédit Agricole, pour sensibiliser et informer le jeune public.



Au cours de la matinée, les jeunes ont été informés de tous les mécanismes de la fraude et de la vigilance dont ils doivent faire preuve pour reconnaître les signes d'une fraude. Ils ont également été invités à prévenir leurs pairs en étant acteurs de la sensibilisation.



L'après-midi, les élèves ont été répartis en équipes afin d'élaborer des stratégies de prévention sous forme de mini entreprises. Mathilde, élève en terminale STMG au lycée Fesch, a commenté cette initiative: « C'est très intéressant car nous pouvons proposer nos idées et travailler sur un projet qui nous tient à cœur. ».



Gabriel, étudiant en BTS au lycée Laetitia, a expliqué avoir reçu un message lui indiquant qu'il devait payer une amende pour une infraction commise avec sa voiture. Heureusement, il a pu bénéficier d'un conseil et a donc évité une fraude.



Ainsi, le Crédit Agricole, en mécénat historique auprès de l'association, a joué un grand rôle dans cette journée en animant la conférence du matin et les ateliers de l'après-midi. « Notre objectif est de sensibiliser le jeune public au monde bancaire et plus largement à l'économie et à l'entreprise » a souligné Dominique Aurousseau, chargé de communication de l'organisme bancaire.



A travers cette initiative, Entreprendre Pour Apprendre et le Crédit Agricole ont permis aux jeunes d'Ajaccio de mettre en pratique leur sens de l'entreprenariat et leurs connaissances sur la prévention contre la fraude bancaire.