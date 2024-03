A ​Ajaccio, l'office intercommunal de tourisme et les acteurs du domaine veulent travailler ensemble

Divers outils et mesures d’accompagnement

Les professionnels du tourisme ont pu découvrir ou redécouvrir pour la plupart d’entre eux les outils et les moyens mis à leur disposition pour augmenter leur visibilité. Ceux-ci sont détaillés par Nathalie Cau : « D’abord, nous sommes là pour augmenter leur visibilité auprès de notre clientèle en actionnant nos leviers, par le biais de notre service d’accueil physique, en développant beaucoup de contenus sur notre site Web ainsi que sur nos réseaux sociaux. » Aujourd’hui, nous avons une communauté de près de 55 000 membres, déployés sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et désormais sur TikTok. Nous éditions également un guide de voyages en Pays d’Ajaccio, où nous référençons tous nos partenaires. Ensuite, nous voulons augmenter le chiffre d’affaires de nos partenaires avec le déploiement par exemple de notre e-billetterie, complémentaire du point de vente physique et sur une stratégie agressive web-marketing, qui renvoie sur les sites de nos partenaires. Enfin, nous déployons un rôle d’aide et de conseil par exemple pour leur passage à la transition écologique ou en finançant des formations sur des thématiques innovantes comme l’agritourisme ».



Un panel d’outils et de mesures d’accompagnement qui va encore s’accroître cette année avec notamment la mise en place d’un nouveau label « écotable » : « Ce label va faire son apparition pour la première fois en Corse. Il s’agit de faire la jonction entre les restaurateurs qui veulent proposer de l’authenticité et les éleveurs, producteurs, maraîchers, qui produisent sur notre territoire et qui ont besoin d’avoir des débouchés ».



Elodie Cianfarani, représentant la Nave Va, célèbre société de promenade ajaccienne et partenaire actif depuis les débuts, valide la démarche : « En effet, nous sommes des partenaires depuis le début de la démarche avec l’Office de Tourisme. Nous sommes présents ce matin pour rencontrer et échanger avec les autres professionnels du tourisme, mais également pour mettre en place les offres que nous allons proposer durant la saison. Ce partenariat nous amène beaucoup de retours. Très souvent, la clientèle passe par l’accueil physique de l’OIT avant de venir nous voir ou de nous contacter ».



Avec près de 300 professionnels du tourisme déjà recensés au sein de son réseau, l’Office Intercommunal du Pays ajaccien poursuit son développement en espérant, chaque année, le faire grandir un peu plus.