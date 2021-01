89e rallye de Monte-Carlo : Loubet 7e au général

Deux spéciales longues, Saint-Disdier-Corps (20 km 58 km) et Saint-Maurice - Saint-Bonnet (20 km 78) donnaient le coup d'envoi du rallye. A chaque fois, le champion du Monde 2019 l'Estonien Ott Tanak, sur la Hyundai, s'est imposé. Pierre-Louis Loubet, pour sa part, devait terminer en dixième position sur la première des deux spéciales du jour, alors que dans Saint-Maurice - Saint-Bonnet il signait le sixième temps scratch. Au classement général, le Porto-Vecchiais se trouve, ce soir, à 1'07''8 d'Ott Tanak qui mène le rallye devant Kalle Rovanpera (Toyota) et Elfyn Evans (Toyota).

Demain matin la deuxième étape démarrera dès 6h10. Les concurrents devront affronter la journée le plus longue de ce Monte-Carlo avec cinq épreuves spéciales avec notamment Chalancon-Gumiane (21 km 62 km) et Montauban sur l'Ouveze-Villebois-Les-Pins (22 km24).

Une journée très importante qu"il faudra bien négocier.