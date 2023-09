80ème anniversaire de la libération de la Corse : Un spectacle inédit sur le Vieux-Port de Bastia

Ce spectacle inédit a été écrit et mis en scène par Marie-Josée Viviani-Chiappalone. « Il y a eu un appel d’offre de la CdC en septembre 2022 pour l’organisation de festivités sous forme de spectacles, défilés ou autre » explique l’auteure. «Comme cela m’intéressait j’ai lu tout ce que j’ai pu trouver sur la libération de la Corse. Les recherches ont été longues et difficiles car en fait aucun livre d’histoire n’en parle. Jusqu’à 50 ans après la guerre, on disait que la Normandie était le premier département libéré, en juin 1944. Mais en fait, la Corse avait été libérée dès le 4 octobre 1943. J’ai alors fait une synthèse de tous les faits que j’ai pu trouver et les témoignages. Le livre de Maurice Choury m’a notamment beaucoup énormément aidé. Ma récompense a été que le projet a été retenu »



Un travail de longue haleine et précis

En restituant fidèlement l’atmosphère de l’époque, ce spectacle historique, son, lumière et live, plongera le public dans l’année 1943, l’année de tous les possibles. Et plus précisément, les 5 derniers jours de la libération de la Corse. « Pour ce spectacle je souhaitais un lieu historique au cœur de la ville et le Vieux-Port se prêtait bien à la scénographie que j’envisageais. La mairie s’est occupée de toute la logistique concernant le parking, la circulation et de plus a programmé ce spectacle dans sa saison culturelle 2023/2024. Au niveau de la conception du spectacle j’ai écrit les textes avec la chronologie des 5 derniers jours de la libération de Bastia et Marie Morganti a pensé les chorégraphies. Ce spectacle c’est aussi et surtout un gros travail d’équipe car tout le monde a apporté ses idées ». Ce spectacle inédit regroupera 80 figurants avec une arrivée aux flambeaux sur le Vieux-Port depuis la place St Nicolas.



De place St Nicolas au Vieux-Port

« On débutera par une déambulation, un cortège, au départ de la place St Nicolas jusqu’au Vieux-Port » explique Marie-Josée Viviani Chiappalone. « Au Vieux-Port se succéderont des scènes de théâtre, de musique, et de danse. Ce spectacle de nuit veut redonner vie aux résistants corses, aux goumiers marocains qui ont permis, entre autres, le passage du col de Teghime et à tous les acteurs de cette libération qui a servi de modèle à la France entière ». A cette époque la Corse d’à peine 250 000 habitants était occupée par pas moins de 100 000 soldats occupants. « Garder la Corse française contre les appétits annexionnistes de Mussolini, c’était l’espoir renaissant, la fierté retrouvée » ajoute l’auteure. « Le petit pays de Sambuccio, de Sampiero, de Pascal Paoli ne supportera pas passivement l’occupation ennemie. Dans les petits villages de Corse, le paysan, le berger, le charron, l’instituteur, tous, en formant des groupes bien organisés composeront une armée qui contrôlera la majeure partie du territoire ».

1943 : L’ennemi occupe certes les agglomérations mais le patriote est maître du maquis, siège de commandement, des imprimeries, des postes émetteurs de radio, et des terrains de parachutage. Pas moins de 12 000 hommes et femmes œuvreront pour la Libération. Cette libération de Bastia, elle sera commémorée par ce spectacle de 1h15 avec des comédiens, danseurs professionnels et figurants dans le cœur historique de la ville, dont les murs pour l’occasion resplendiront de lumières. « La magie des lieux, la beauté des musiques corses et la richesse de l’histoire sont autant d’atouts à offrir en spectacle afin de témoigner de notre reconnaissance envers les protagonistes de cette libération qui a été occultée dans les livres d’histoire. Nous avons un devoir de mémoire à transmettre aux générations suivantes car cette liberté qui nous fut dérobée une fois ne sera plus jamais à l’abri» conclut MJ Viviani.

Au fil du spectacle des textes de Paul Eluard, Prévert, Aragon, Barbara (Liberté) ...