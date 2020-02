80 interventions pour les services de secours en Haute-Corse

Toitures mises à mal, gouttières qui se détachent, véhicules renversés et feux de forêt dont le plus important est survenu à Pietracorbara (voir ailleurs) : la journée a été rude pour les services de secours qui sont, sur ce plan, sont également intervenus à Casanova, Volpajola, Zilia, Rutali, Palasca et Oletta sans parler des écobuages qui n'ont pas ralenti et qui ont même débordé à Vescovato (2 hectares) et Poggio-Mezzana (3 hectares) malgré les nombreuses mises en garde...