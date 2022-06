7e vague de Covid : la ministre de la Santé "demande" le masque dans les transports par civisme

Sur RTL la ministre a évoqué le « devoir citoyen », consistant à « se protéger soi-même, face à un variant très transmissible », mais aussi à « protéger les autres et notamment les plus fragiles » dans les endroits confinés. Le tout sans « aller jusqu’à l’obligation » du port du masque.



La France, comme les pays européens, est confrontée à un regain de contaminations, notamment avec le variant BA.5. Me Bourguignon en avait déjà appelé jeudi dernier à la « responsabilité citoyenne » pour y faire face.

Elle a aussi réitéré son appel à un nouveau rappel de vaccination avec la quatrième dose pour certaines catégories de la population. « Je fais un appel pour que les personnes qui n’y ont pas eu recours le fassent très vite », a-t-elle dit en citant les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.



Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, a appelé dimanche ces personnes à se faire administrer leur deuxième rappel de vaccination. A cet égard Brigitte Bourguignon a indiqué qu’on « viendra probablement » à une quatrième dose de vaccin pour tous.