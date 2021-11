70 400 biomedias récupérés en quelques heures sur les plages de A Rinella et A Marana

« Il s’agit là d’une opération d’envergure sur toute la Corse, une première d'une série d'actions mises en place pour lutter contre ces biomedias, ces plastiques polluants qui envahissent les plages de Méditerranée » explique Guy Armanet qui s'était aussi rendu sur la plage de Pietracorbara un peu avant. « Dès ma prise de fonction de président de l'Office de l’environnement, je m’étais dit prêt à engager des actions pour endiguer ce fléau et à appuyer toute plainte contre les producteurs de ces déchets. Ces biomedias, des pastilles échappées des stations d'épuration italiennes et corses et rejetées en mer, constituent en effet une pollution sévissant aux quatre coins de l'ile contre laquelle il faut lutter. Cette récolte de biomedias nous permettra de faire dresser un constat judiciaire et fera, j'espère, prendre conscience aux grands groupes qui gèrent les stations d’épuration de mettre en place des systèmes de surveillance pour éviter ces rejets »





Une demi-douzaine de sites nettoyées

Sur les sites relevant respectivement de leurs prérogatives, des agents commissionnés de la Collectivité de Corse et du Parc marin ont prêté main forte à l’Office. Des agents référents ont accompagné les bénévoles souhaitant s’associer à cette action en fournissant le matériel nécessaire, tels gants et sacs…

« Ce samedi doit s’inscrire dans une dynamique vertueuse de collaboration et d’entraide qui sont des vecteurs essentiels afin de résorber, au maximum, cette pollution sévissant aux quatre coins de l’Ile » ajoute Guy Armanet. « Cette collecte de biomedias va nous permettre de recueillir des données précises pour cartographier et analyser le phénomène afin constituer un dossier juridique adapté et efficient ».





A Bastia, plage de l’Arinella, une centaine de bénévoles, de tout âge, avait répondu à l’appel de l’association U Marinu en liaison avec la Communauté d’Agglomération de Bastia.

« Nous avons été très agréablement surpris par le nombre élevé de participants » souligne Céline Labbé, Directrice adjointe du CPIE U Marinu Bastia. « Comme nous étions nombreux nous avons pu dispatcher des équipes sur les plages de La Marana, elles aussi bien concernées par ce phénomène de pollution ».

Si certains de ces biomedias proviennent bien de stations d’épuration corses, les courants en ramènent aussi d’Italie voire d’Espagne. « Parfois des accidents se produisent dans ces stations qui débordent alors, laissant échapper ces capsules plastiques »





Cette opération a aussi permis un bon nettoyage des plages victimes d’usagers peu scrupuleux qui laissent derrière eux tout un tas de déchets : mégots, plastiques, canettes, bouteilles …. « Sur les sites de l’Arinella et Marana la centaine de bénévoles a permis de ramasser ce samedi 70 400 biomedias pour un poids de 37,2 kg » indique de son coté Didier Muratori, directeur du CPIE Bastia.

Affolant non ?