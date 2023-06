7 incontournables à faire pendant ses vacances en Corse

Il n’est pas nécessaire de voyager de longues heures pour avoir l’impression de partir au beau du monde et découvrir des lieux uniques. À 1 h 30 de vol de Paris, l’île de beauté vous attend. Visiter la Corse est toujours un excellent choix.La Corse regorge de paysages et d’activités incontournables. Des villes touristiques et villages pittoresques, aux réserves naturelles et sommets des montagnes, en passant par la forêt et 1000 km de côtes, la Corse s’explore de long en large et vous en met plein les yeux.

Pour profiter pleinement de l’extraordinaire nature de la Corse, optez pour le camping. Grâce à son attrait touristique, trouver un camping en Corse est très simple. À vous de décider si vous voulez plutôt un camping 100 % nature ou pour un camping village qui propose de nombreuses activités.

1. Se balader dans Bonifacio

Voici 7 incontournables à faire pendant vos vacances en Corse.Bonifacio est une ville incontournable de Corse. Elle est très touristique, mais cela s’explique par sa splendeur. Pour tout un séjour ou quelques heures, Bonifacio vaut le détour.

2. Découvrir Nonza pendant vos vacances en Corse

Tous ses charmes lui apportent une authenticité incomparable. Ne manquez pas ses falaises, sa vieille ville, ses miradors, l’escalier du Roi d’Aragon et son cimetière marin !Nonza est un petit village discret du Cap Corse. Niché au cœur de la montagne, sa beauté est unique. Sa citadelle, la tour Paoline, surplombe le village et lui apporte un charme authentique.

3. Visiter les îles Lavezzi

Des maisons pittoresques se mélangent aux petits commerces. Vous y trouverez des cafés et restaurants inédits qui proposent des panoramas d’exceptions.Si vous êtes à la recherche d’un petit paradis, partez à la découverte des îles Lavezzi. Des eaux claires et translucides, des criques rocheuses, des plages sauvages… Ces îles ont gagné le titre de réserve naturelle.

4. Arpenter Porto Vecchio durant ses vacances en Corse

Pendant vos vacances en Corse, prenez le bateau pour vous installer quelques heures sur l’un des îlots de l’archipel. Au programme du jour : contemplation, baignade et farniente !Porto Vecchio est une ville de Corse extrêmement touristique et on comprend pourquoi. Petit port fourmillant d’activités, il y a un large choix pour tous les âges.

5. Explorer les statues menhirs de Filitosa

Activités nautiques, plage et baignade, visites de ruines et citadelles, activités sportives… Le plus difficile sera de choisir son programme. N’oubliez pas de passer par la plage de Palombaggia, une beauté de la nature incontournable !La vallée du Taravo , située au sud-ouest de l’île de beauté, est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet endroit féérique révèle le passé préhistorique de la Corse. En effet, sur 3 hectares se trouve une importante concentration de menhirs dont les plus anciennes remontent à 6 000 ans avant notre ère.

6. Rencontrer les artisans de Pigna

7. Se baigner à Barcaggio pendant vos vacances en Corse

Encore de nos jours, un grand mystère entoure ces statues menhirs. C’est une visite d’environ 1h30 complètement hors du temps qui vous attend.Au fil des années, Pigna est devenu un centre culturel de référence. Dans les années 1960, quelques artistes s’y installent et la communauté d’artisans n’a cessé d’augmenter depuis.En allant visiter Pigna, vous découvrirez une ville charmante au patrimoine fort. Mais surtout, vous pouvez visiter les ateliers des artisans qui ont su préserver un savoir-faire d’antan.Située à la pointe du Cap Corse, à l’extrême nord de l’île, vous trouverez l’exceptionnelle plage de Barcaggio. Cette plage est considérée comme l’une des plus belles de l’île de beauté.

Mais surtout, vous y ferez des rencontres insolites. En effet, la plage de Barcaggio est une étape pour un troupeau de vaches rousses. Entre eau claire, sable fin et belles vaches corses, vous profiterez aussi d’une vue imprenable sur l’île de Giraglia.

Attention, toute cette beauté et ces rencontres inédites ont un prix : celui d’une marche d’environ 3 h pour l’atteindre ! Mais l’immense avantage de cette randonnée, c’est que cette plage est épargnée des hordes de touristes que l’on retrouve tout l’été en Corse.