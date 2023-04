61 millions d'euros de prêts en 2022 : la Banque des territoires partenaire de choix pour la Corse

Pour le directeur de la Banque des territoires corse, le bilan de l’année passée est positif, avec « une augmentation de nos interventions et de nos enveloppes d’une manière générale ». En effet, on compte une hausse de 20 % sur les prêts signés, mais surtout de 85 % concernant les investissements en fonds propres. « On peut toujours faire mieux. Sur 2023 et 2024, il faut pousser les curseurs encore plus loin, puisque le territoire a d’énormes enjeux à accompagner. »



Toutefois, difficile d’établir des projections précises, étant donné la nature du fonctionnement de la Banque des territoires. « Ce sont les collectivités, les acteurs, qui viennent nous voir avec leurs projets, et nous les analysons pour savoir comment on peut les financer au mieux. » Un fonctionnement à réaction, dont les résultats sont, en partie, conditionnés par le dynamisme des acteurs financés. « On reste un établissement public, donc a de grandes thématiques nationales définies par les pouvoirs publics, comme l’eau, la production d’énergies renouvelables, ou la mobilité douce. »

Quoi qu'il en soit, c'est un appui stable, sur lequel il faudra compter, une nouvelle fois, en 2023.