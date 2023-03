600 professionnels vont se retrouver à Ajaccio pour le 6e salon de la restauration

Dégustations donc, mais aussi démonstrations et même concours sont au programme de ce sixième salon de la restauration insulaire. En partenariat avec l'AFPA de Corse et le lycée professionnel du Finosello, un défi sera organisé pour des élèves de chacun des deux établissements. Quatre jeunes de L'AFPA s'affronteront sur l'un des deux jours, et quatre du Finosello pendant l'autre journée. "Ce n'est pas Top Chef, mais on va demander à huit élèves de présenter un plat décliné en salé et un autre en sucré, ironise Josiane Bianchini. Ils seront ensuite jugés par un jury composé de chefs qui choisiront un gagnant, lequel se verra remis un cadeau."



Jongler entre innovations culinaires et traditions insulaires, une belle manière de célébrer cette nouvelle édition du salon marquée par une passation de pouvoir à la tête de Vibel. La société, fondée en 1967 et implantée dans le Grand Ajaccio depuis 55 ans, a récemment investi un nouveau Président-Directeur Général.



"L'entreprise reste dans la famille depuis sa création, avec une quatrième génération représentée par mon fils, Jean-Félix Bianchini, raconte fièrement Josiane Bianchini. Ma grand-mère, Diane-Olga Nomellini avait ouvert une petite épicerie rue Bonaparte, avant que ses deux fils, Jean et Émile ne fondent Vibel après avoir ouvert ce qui était au départ une fabrique de yaourts. Jean Nomellini était mon père et Olga, ma sœur la dirigeait jusqu'alors. C'est désormais son neveu qui reprend les reines..." Une sacrée histoire de famille...