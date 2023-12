5ème Assise di a Giuventù à Pioggiola : Une journée d'échange et de réflexion pour la jeunesse corse

"Les Assise di a Giuventù est un événement que nous avons décidé de mettre en place chaque année afin de pouvoir échanger directement avec la jeunesse corse. Avec chaque édition, de nouvelles thématiques sur un nouveau territoire. Cette rencontre a pour objectif d’apporter des actions que la collectivité peut mettre en place", explique Lauda Guidicelli, Conseillère exécutive en charge de la jeunesse. Pour l’édition 2023, les organisateurs ont été un peu plus ambitieux que d’habitude. Pour le choix du lieu et pour le choix des thématiques. Nous avons choisi des thématiques sociétales d’actualité autour de 3 grands axes, la Libération de la Corse et la résistance avec notamment la présence de la nièce de Danielle Casanova, Isaline Amalric Choury, Sylvain Chiricori, expert de Pasquale Paoli, la directrice du musée de Merusaglia", précise l'élue.



Durant cette journée riche en enseignements, les élèves ont participé à quatre ateliers participatifs animés par des intervenants de renom. L'atelier sur la Résistance et les 80 ans de la Libération de la Corse a permis aux jeunes de dialoguer avec Isaline Amalric Choury, nièce de Danielle Casanova et fille de Claude Choulry. Ils ont également présenté leurs travaux mémoriels. "Pour moi, c’est fondamental qu’il y ait ce genre d’atelier. C’est un travail de mémoire pour rappeler aux jeunes corses l’histoire et qu’ils puissent ainsi analyser le passé pour construire leur avenir", souligne Isaline Amalric Choury.



L'atelier consacré à la République Paoline a présenté la véritable histoire de Paoli et ses enseignements en matière de citoyenneté. Un nouveau jeu, "A Ghjustra Paolina", a été dévoilé avec grand succès auprès des jeunes et des professeurs. Dans l'atelier "Campà à l'usu nostru", les élèves se sont glissés dans la peau de journalistes pour interviewer des acteurs locaux engagés sur leur territoire. L'artiste Piombu a également contribué en offrant une fresque géante pour le quatrième atelier, sur laquelle les élèves ont laissé leur trace artistique.



Cette journée a rassemblé 200 élèves des collèges et lycées de toute l’île ainsi que de l’association Fium’altu. "Nous n’avions pas voulu être uniquement dans une présentation en sens unique mais plutôt dans l’échange interactif. Qu’ils puissent apprécier cette journée, discuter et se rendre compte de la chance qu’ils ont. Il y a un engagement et un devoir de mémoire. Avec l’histoire présentée, non édulcorée, de la Corse. Par exemple, l’atelier sur Paoli retrace véritablement son histoire avec des preuves à l’appui, avec du contenu scientifique", ajoute-t-elle.



Pierre Ridolfi, élu municipal à Spuncatu, était l'une des élus présents sur place et interrogé par les jeunes élèves et s'est réjoui de cet échange. "Le fait d’avoir choisi de faire cette édition dans le Giunsani, c’est une véritable réussite. Si l’on veut parler de ruralité, c’est bien faire bouger des lycéens et collégiens de toute la Corse jusqu’ici et rencontrer les acteurs qui font vivre une micro région", souligne-t-il.



Une journée d'échange et de partage qui restera gravée dans les esprits des jeunes participants.