5e Regata Capicorsina : la victoire pour "Carlô" de Charles Viale

5 voiliers et leurs équipages ont concouru pendant 3 jours le long de la côte Est du Cap Corse : de Lavasina à Macinaggio le 1er jour, au Cap Corse jusqu'à l'île de la Giraglia le lendemain et de Macinaggio à Lavasina la dernière journée.





La météo a été clémente et les brises variables ont permis aux voiliers de terminer tous les parcours.

Le comité de course composé de Laurence Viale Genot et de Gérard Giudicelli a assuré chaque jour

les procédures de départ ainsi que les chronométrages.





Les voiliers étaient gracieusement accueillis au Port de Macinaggio et le maire de Rogliano avait

mis à disposition du club nautique un local pour les moments de convivialité lors de l'escale.

Le Domaine Pieretti, Vins du Cap Corse a offert une bouteille de son fameux vin blanc à chaque

équipage.