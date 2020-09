5G en Corse : patience et prudence

La pleine crise sanitaire l’arrivée de la 5G donne lieu à un débat passionné. Entre ceux comme Emmanuel Macron qui compare ceux qu’y sont réfractaires à des « Amish », du nom d’une communauté chrétienne qui refuse tout progrès, et les écolos qui brandissent les dangers sanitaires et environnementaux on a du mal à savoir dans quel camps se positionner.Difficile de prendre parti tant les études sur le sujet peuvent être contradictoires. Comme d’habitude elles penchent dans le sens de celui qui les commande...Il en faudrait plusieurs véritablement indépendantes, qui comme l’accoutumée, quand de forts enjeux économiques sont impliqués, ne verront sans doute jamais le jour ou ne seront jamais relayée.Quoi qu’il en soit, l’Assemblée de Corse avait voté début août un moratoire sur le déploiement de la 5G sur le territoire. Comme l’expliquait Jean-Guy Talamoni : « Il ne s’agit pas de s’opposer par principe à la 5G. Il s’agit simplement de réclamer le droit pour les élus d’avoir tous les éléments d’appréciation pour prendre position sur cette nouvelle technologie et ne pas être à la remorque de décisions prises par l’industrie »Le déploiement de la cinquième génération n’est pas uniquement un problème que se posent les Corses.De nombreux maires écologistes fraîchement élus mettent en doute l’intérêt de cette nouvelle technologie. Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble, a déclaré que mis à part le fait de « pouvoir regarder un film porno en HD dans un ascenseur » il n’y voyait aucun intérêt.Dans un certain sens il a un peu raison, la 5G permettra de réduire énormément le temps de latence et ainsi pouvoir télécharger des films (pas que du porno !) plus rapidement, de jouer au casino en ligne ou de participer à des jeux multijoueur sans perdre de temps. Dit comme ça, cela peut paraître un peu gadget. Après tout, avec la 4G ça ne va pas si mal que ça, à quoi ça sert de gagner quelques secondes ? Le monde va déjà assez vite, non ?Voir la 5G de cet œil, c’est un peu réducteur. Ses applications, notamment dans les domaines sanitaires et industriels peuvent avoir un réel impact. Par exemple, la 5G permettra à terme de développer des voitures sans chauffeurs à grande échelle. Cela est dû au fait que la quantité de données que le réseau p ourra traiter sera dix fois supérieur à celui de la 4G.Le problème principal, qui n’a pas été encore tranché, ce sont les ondes utilisées. En effet, comme elles sont plus sensibles aux obstacles naturels (forêts, montagnes, humidité...) elles nécessitent beaucoup plus d’antennes. De plus la 5G est énergivore : trois fois plus que la 4G.Alors que la planète s’électrifie de plus en plus depuis le début du XXème siècle il semblerait sage de prendre un peu de recul et d’étudier à fond la question, sans parti pris, avant de prendre une décision définitive.Dans un monde idéal on prendrait ce temps, mais malheureusement on y est encore loin...