53e Ronde de la Giraglia : Micheli garde le cap

Le premier scratch du jour avait été réalisé par Jean-Marc Manzagol qui se replaçait ainsi à 8″5 du leader de Hugo Micheli qui voyait même revenir à à peine 3 secondes le champion de France sur terre Mathieu Franceschi alors que Reydellet était quelque peu distancé et que Santini associé à Camilli se mêlait à la lutte pour les premières places.



Jean-Marc Manzagol et son copilote Etienne Patrone récidivaient ensuite entre Morsiglia et le pont de Luri et revenaient à 5"9 de Hugo Micheli dont l'avantage commençait singulièrement à s'amenuiser.

Franceschi, de son côté, faisait de la résistance tout comme Guillaume Santini qui suivait le rythme.



Dans l'après-midi, dès la reprise de la course, Micheli se rappelait au souvenir de tout le monde entre Macinaggio et Ersa en signant le meilleur temps devant Jean-Marc Manzagol qui concédait 4 secondes supplémentaires au leader.

Derrière le duo de tête, on retrouvait Franceschi, Santini, Succi, Mariani.



La journée s'achevait de la meilleure des façons pour l'équipage Micheli-Raffaelli.

Personne ne faisait mieux que lui lors du deuxième passage entre Morsiglia et le Pont de Luri.

Il laissait Franceschi à 5"4, Santini à 9"5, Manzagol à 9"6, Succi à 15"9 et Mariani à 17".



Au classement général, l'équipage Micheli-Raffaelli compte désormais 15"9 d'avance sur Manzagol-Patrone, 17"8 sur Franceschi-Escratefigue, 30" sur Santini-Camilli, 55"10 sur Succi-Vitrani et 59" sur Mariani-Tyran.

Mais la course n'est pas jouée pour autant.

Sur les routes du Cap, qui devraient être de nouveau ensoleillée ce dimanche, rien n'est jamais joué d'avance.





Les spécialistes noteront aussi que la régularité en FRGT - il est dans le top 10 - de Pierre Benazzi a également pris ses distances avec l’Alpine de Bousquet . À relever encore que dans le groupe FRC4, Pamart a cédé du terrain à Defendini et Braz et qu'en FRC5 Ludovic Santini a réussi à hisser la Clio Rally5 dans le top 20.