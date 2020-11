50 maires de Corse demandent la libération de Jean-Pierre Santini

Le communiqué du collectif :

« 50 maires de Corse ont pris position publiquement en faveur d’une libération sous contrôle judiciaire de l’écrivain et éditeur Jean Pierre Santini. Il s’agit de maires de toutes tendances politiques, souhaitant simplement que la justice se montre humaine envers un homme de 76 ans, souffrant de plusieurs pathologies et affaibli par une grève de la faim qu’il a menée durant 3 semaines. Rien ne justifie un tel traitement dans un État de droit car cet homme n’est pas encore jugé et ne présente aucun danger pour quiconque vu son âge et son état de santé. Avec les parlementaires insulaires, plusieurs organisations politiques, la Ligue des Droits de l’Homme, ils demandent, à leur tour, que les principes républicains de Liberté, d’Égalité et de Fraternité soient appliqués au cas de Jean Pierre Santini ».