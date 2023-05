5-mai 1992 : les jeunes générations associées aux commémorations

Du côté des jeunes, tous n’ont pas le même degré de connaissance de l’événement. Certains l’évoquent avec leurs proches depuis des années, tandis que d’autre l’ont découvert il y a peu, en préparant cette journée. C’est justement le cas de Maeli, élève du collège Laetitia Bonaparte d’Ajaccio. « À l’école, notre prof nous a montré des documents, des vidéos, des reportages. Je n’en avais jamais entendu parler avant. » À sa droite, Gabrielle, elle, est beaucoup plus informée. « J’ai un proche qui était là quand ça s’est passé, donc on en a déjà parlé. Je trouve ça important ces commémorations. Ça nous permet d’honorer la mémoire de ceux qui, malheureusement, sont décédés. Mon proche, ça le touche de voir que les jeunes se renseignent à ce sujet. »



Alors que le 5 mai 1992 ne fait pas partie des programmes scolaires, l’éducation de la catastrophe de Furiani se fait au cas par cas, au bon vouloir de chaque enseignant. Hélène Turibe, professeur d’EPS au collège Saint-Joseph de Bastia, s’est justement saisie de cette mission. « Dans le cadre de l’EPS, nous, on a forcément des moments dans l’année où on peut faire un parallèle, en parler, avoir un temps d’échange. On aborde ça essentiellement avec les 4e et les 3e. » « Il y a un travail général sur la mémoire qui est effectué au sein de l’éducation nationale », complète Jean-Philippe Agresti. « Et même si rien n’est imposé, il y a toujours quelque chose qui est fait autour de l’événement. Certains établissements sont très engagés, d’autres en font moins, ou de manière différente. »