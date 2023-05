5 mai 1992 : La Corse commémore les 31 ans de la catastrophe de Furiani

Citoyens, sportifs et responsables institutionnels étaient réunis nombreux ce vendredi 5 mai pour commémorer les 31 ans de la catastrophe de Furiani. Devant la stèle érigée aux abords du stade Armand Cesari, plusieurs centaines de personnes ont assisté à la célébration organisée, comme chaque année, en l’honneur des victimes. Après l’émouvant dépôt de gerbes de fleurs et la bénédiction du mémorial, le Dio vi salvi Regina a été entonné par la foule, concluant une cérémonie placée sous le signe de la transmission de la mémoire.



En effet, cette année, le collectif des victimes du 5 mai 1992 avait souhaité mettre l’accent sur la jeunesse, afin de s’assurer que ceux qui n’ont pas été témoins du drame en prennent connaissance, et perpétuent son souvenir. Ainsi, la veille, une journée spéciale s’était déroulée dans l’enceinte du stade, en présence de 160 collégiens de l’île.



« Le collectif souhaite vraiment aller au-delà de ces commémorations traditionnelles. On souhaite toucher, à travers nos actions, le plus large public possible, en particulier la jeunesse », s’est exprimée Josepha Giudicelli, présidente du collectif. « Cette jeunesse, c’est l’avenir, c’est nos relais pour le futur, c’est raconter pour ne pas oublier. On l’a fait pendant toute cette semaine. Toute cette semaine, ils nous ont posé énormément de questions, il y avait beaucoup d’émotion. Je pense que notre travail a abouti, ils ont été sensibilisés, et ils ont compris l’importance du devoir de mémoire. »