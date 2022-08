5 endroits en Corse à voir absolument et comment s'y rendre

Prenez un vol/train pas cher chez Omio pour vous rendre à Bastia. La capitale de la Corse est une ville pleine de caractère. Bastia est une des portes d’entrée de la Corse que l’on surnomme « l’île de beauté ». C’est donc elle qui accueille les nombreux voyageurs venus du continent, par avion ou par bateau. Parmi les monuments à visiter, le palais des Gouverneurs constitue une véritable attraction. Ce bel édifice, ancienne résidence des dirigeants de Gênes, étonne par son charme atypique.Non loin de là, la réserve naturelle de l’étang de Biguglia est un lieu de rêve et d’évasion. Immergez-vous dans cette nature luxuriante en prenant des bouffées d’air pur et frais, à des années-lumière de la pollution des villes. La réserve s’étale sur 1450 hectares et plus de 240 espèces d’oiseaux y vivent en harmonie. L’accompagnement des guides touristiques vous permettra, vous et vos enfants, de percer les secrets de cette abondante biodiversité.Enfin, le port de Bastia est une infrastructure de légende qui dégage un charme et une ambiance austères. Enfoncez-vous dans les dédales de ce quartier et découvrez les saveurs de la cuisine locale à travers les nombreux restaurants qui y pullulent. Adepte de la marche à pied ? C’est le moment de faire usage de vos jambes. Inutile de vous hâter, la pittoresque chapelle de Scala Santa se trouve juste à vingt minutes de marche du centre-ville. Vous y trouverez un escalier saint que le pape Pie VII a, lui-même, dédicacé.Observer les calanques de Piana depuis la mer est un moment de pur bonheur. Profitez des virées en bateau qu’organisent les compagnies maritimes pour contempler les rochers aux formes étranges, le temps d’une visite. Les calanques font partie des incontournables lors d’une visite en Corse.C’est un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et ce, depuis 1983. De nombreuses grottes, des cavités et des promontoires se sont formées à l’intérieur de ces roches de granit. Toutes ces merveilles de la nature constituent un vrai régal pour les yeux.Baignade, plongée sous-marine et snorkeling sont propices en ces eaux turquoise. Autre curiosité à découvrir, la piscine naturelle de Capo Rosso. D’une profondeur de quatre mètres, vous y découvrirez des fonds marins d’une grande beauté et entièrement préservés. Dans les calanques, les randonnées sont une autre occasion de découverte de l’île ou de balade en voiture.Le GR20 est un célèbre chemin de randonnée très prisé des sportifs. Toutefois, ce n’est pas le fait du hasard si beaucoup le surnomment « le chemin le plus difficile d’Europe ». Non seulement vous devez préparer votre randonnée sur le GR20, mais en plus, ce parcours est réservé aux seuls habitués en excellente forme physique. Des risques d’éboulement existent sur certaines portions du GR20 et celles-ci sont parfois interdites en raison de leur dangerosité.Chemin mythique, le GR20 traverse une chaîne montagneuse et relie la Corse du nord au sud. Comptez quinze jours au moins pour en venir à bout. Avancez à votre rythme et aménagez-vous des moments de repos. Vous pouvez aussi choisir de ne parcourir que quelques étapes de ce chemin. Le passage des crêtes et des cols et les magnifiques vues sur la mer sont autant de souvenirs inoubliables que vous garderez de votre randonnée.Le GR20 est un parcours jalonné de près de 15 étapes. Les amateurs de trekking le considèrent comme l’un des plus beaux treks au monde. Le plaisir d’une découverte de la Corse profonde compense la difficulté de marche qu’impose ce chemin, notamment sur les étapes qui côtoient le flanc des montagnes.Ville emblématique du nord de la Corse, Calvi l’est assurément. Choisissez le mois de juillet, car c’est le meilleur moment de l’année pour effectuer une visite à Calvi. Cette période estivale correspond à l’organisation d’un festival de musique électronique dénommée « Calvi a the Rocks ». Au menu, des apéros, de la musique avec des Dj’s de renom et de nombreuses heures de fête sur la belle plage de la ville.Les visiteurs apprécient particulièrement le charme singulier de cette cité balnéaire. La vieille ville et la plage sont quelques endroits magnifiques qui font de Calvi, l’une des plus belles cités de l’île. En juillet, les promenades dans les ruelles vous permettront de savourer l’atmosphère estivale de Calvi. Niché au cœur de la citadelle, l’église Saint-Baptiste est une bâtisse datant du XIIIᵉ siècle. Elle n’en constitue pas moins l’attraction phare de la ville.Calvi est en réalité une petite ville que vous pourrez visiter en quelques heures. C’est pourquoi nous vous conseillons la plage de sable de la Pinède si vous aimez la flânerie et les balades en pleine nature. Parmi les activités que vous pouvez y mener, figurent en bonne place la plongée sous-marine, les sports nautiques ou encore la location de petits bateaux de plaisance.En plus d’être très jolies, les plages qui se trouvent au nord de Porto-Vecchio sont celles que les touristes fréquentent le moins. Cette rareté de visiteurs en fait un haut lieu de solitude et d’évasion pour ceux qui aiment la tranquillité. Notre conseil, une baignade dans la baie de Saint-Cyprien vous fera le plus grand bien. Ne manquez pas non plus la presqu’île de Pinarello. Elle compte parmi les fééries de l’île.Au classement des villes les plus peuplées de Corse, Porto-Vecchio occupe la troisième place. En souvenir des marais salants, on la surnomme aujourd’hui « la cité du sel ». La ville offre de nombreux atouts à ses visiteurs. Les plages de Santa Giulia et de Palombaggia sont deux sites d’anthologie que nous conseillons de visiter, si vous êtes de passage à Porto-Vecchio.