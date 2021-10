40 ans de l'Université de Corse : une fresque monumentale rend hommage à Pasquale Paoli

Deux jours et des dizaines de litres de colle et peinture ont été nécessaires pour réaliser la fresque de 160 m2 qui recouvre depuis samedi la façade de la faculté de Droit et Science Politique du campus Mariani à Corte. Réalisée par l'artiste urbain Julien de Casabianca cette œuvre d'art éphémère a été commanditée par la présidence à l'occasion des 40 ans de la réouverture de l'université Corse.



Connu pour ses collages sur les églises de Luri et Lozzi où il a rendu l’art accessible aux zones rurales de l’île, le s treet artiste corse Julien Casabianca rend cette fois ci hommage à Pasquale Paoli fondateur de l'université en 1765. Avec cette ouvre monumentale il offre une expérience artistique hors du commun aux Cortenais qui pourront observer la fresque pendant plusieurs années.



La fresque sera inaugurée ce mardi 26 octobre à 18h30 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des festivités marquant les 40 ans de la réouverture de l'université de Corse.