4 astuces pour vendre rapidement son bien immobilier

Vous désirez vendre votre bien immobilier et souhaitez que la vente ait lieu dans les plus brefs délais ? Aujourd'hui, non seulement cela est possible, mais vous pouvez aussi en tirer des bénéfices satisfaisants, sans tomber dans le gouffre financier dans lequel se précipitent les vendeurs non-avisés. Pour cela, quelques astuces sont à mettre en place.





Savoir mettre son bien sur le marché

Pour vendre votre bien immobilier, plusieurs options s'offrent à vous : parlez-en autour de vous ; le bouche à oreille a encore de beaux jours devant lui. Vous pouvez aussi adopter des stratégies plus modernes en contactant des agences immobilières ou en diffusant des annonces ciblées sur les réseaux sociaux.

Encore plus efficace : rapprochez-vous de néo-agences immobilières. Pourquoi ? À l'ère de la numérisation tous azimuts, la quasi-totalité des professions sévissent en ligne. En effet, il n'est désormais plus obligatoire de disposer de locaux physiques pour accomplir ses activités commerciales. C'est même souvent avantageux en ce sens que les clients paient moins de frais et parviennent plus rapidement à leur fin. Le secteur immobilier n'en fait pas exception. Par exemple, avec une néo agence comme Zefir , vous pouvez mettre en vente votre appartement ou maison entre 7 et 12 jours, vous épargnant ainsi les recherches coûteuses et chronophages, tout en recevant un accompagnement optimal et personnalisé.

Opter pour une décoration neutre et épurée

Si les agents immobiliers s'égosillent à longueur d'émissions de télévision pour inciter les particuliers au home staging, ce n'est pas pour rien. Il est important que les futurs acquéreurs se sentent immédiatement chez eux. À cet effet, il faut procéder à la « dépersonnalisation » de votre bien. Ôtez vos photos de famille ainsi que tous vos effets et souvenirs personnels auxquels vous tenez tant, car ils empêchent les visiteurs de se projeter chez vous. De plus, ils encombrent les pièces et leur confèrent un caractère chargé, particulièrement inesthétique.

En d'autres termes, la neutralité est le maître-mot. Toutes les pièces susceptibles d'être marquées de vos empreintes et inclinations personnelles doivent être neutralisées et réaménagées avec sobriété. Vous conviendrez aisément que le rose bonbon ou les posters de Rap tapissant les chambres de vos enfants ne soient pas au goût de tout le monde.





Procéder aux réparations qui s'imposent

Il est essentiel que toutes les réparations que vous avez remises à une date ultérieure soient effectuées avant les premières visites. Une peinture craquelée ou une robinetterie défectueuse sont autant d'éléments rédhibitoires qui retarderont la vente. Aidez-vous, si besoin est, de mains généreuses pour réparer tout ce qui a besoin de l'être dans votre habitation. Cela augmenterait significativement sa valeur. Des réparations, aussi minimes soient-elles, pourraient rebuter d'éventuels acheteurs et condamneraient votre bien à l'insuccès.





Mettre en relief les atouts de votre bien

Le printemps et l'été seraient les deux saisons qui se prêtent le mieux à la vente des biens immobiliers. Cela dit, il faut savoir tirer profit de chaque saison en mettant en valeur les avantages insoupçonnés de votre habitat. Si vous décidez de vendre à l'arrivée des jours pluvieux, la mise en exergue d'une cheminée stratégiquement posée dans votre séjour constituera un atout majeur. N'hésitez pas non plus, si vous disposez d'un jardin, à le mettre en avant et à le décorer avec goût et simplicité. Les Français raffolent des terrasses extérieures et des pergolas. Sublimer donc votre jardin avec ces annexes permanentes pourrait faire tout de suite la différence.

Gardez, pour finir, ceci à l'esprit : pour augmenter ses chances de vente ou pour accélérer ce processus, on est parfois tenté de multiplier les annonces en ligne ou de contacter plusieurs agences immobilières. L'inconvénient réside dans la surexposition de votre bien, ce qui ne manquera pas de le décrédibiliser. En le voyant partout, avec de notables différences de prix, les futurs acheteurs pourraient s'en méfier et trouver suspecte votre ferme volonté de vous en « débarrasser » à tout prix.