3ème dose pour tous : où se faire vacciner en Corse ?

Covid-19

La rédaction le Vendredi 26 Novembre 2021 à 18:07

A l'heure où toutes les instances appellent à une troisième dose, à la date du 21 novembre 2021, 55 000 personnes n’avaient pas encore reçu de dose de vaccin contre le Covid en Corse. C'est le constat dressé ce vendredi 26 novembre par l'Agence régionale de la Santé et les préfectures de Corse qui appellent les récalcitrants à la vaccination.

Sur l’île, malgré un taux d’incidence en hausse depuis plusieurs semaines, qui se situe ce vendredi à305 cas pour 100 000 habitants, la courbe des vaccinations n'augmente plus que très légèrement.

En revanche 34% de la population corse a reçu une troisième dose.



Pour répondre à l’augmentation de demandes de rendez-vous après les annonces gouvernementales l’ARS de Corse en partenariat avec les collectivités locales à publié une liste de centres où à partir de ce samedi on pourra se faire vacciner