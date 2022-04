3ème Ladies Open Calvi- Eaux de Zilia : c'est parti

" Ce tournoi est avant tout un événement sportif professionnel. Nous nous devons d'accueillir les joueuses qui commencent à arriver, dans de parfaites conditions. Grâce à nos partenaires hôteliers, l'option des 25 000$ est une option qui comprend l'hébergement. Nous l'offrons aux joueuses du tableau final, la traversée pouvant être un frein pour certaines. Nous nous chargeons également du transport entre les aéroports et le club", continue Jean Gour.



Déjà sur place, Marie Knispel, 16 ans, inscrite au Tennis Club de Calvi s'entraîne sans relâche pour son tout premier 1er tournoi adulte.

" C'est un honneur car c'est mon club et mon premier tournoi adulte. C'est une grande opportunité. J'ai juste hâte. J'ai un peu la pression de jouer devant du monde, mais le tennis vit avec son public et son ambiance. Aujourd'hui, j'aimerais essayer de gagner une qualification".

Face à ses adversaires sur le court, mais à leurs côtés en dehors des terrains, la jeune femme souhaite, durant ces quelques jours, pouvoir échanger sur les parcours internationaux de ces tenniswomen. Une voie qui pourrait, souhaitons-lui, s'offrir à elle.



Mais 2022, comme le précise le directeur, est une année décisive pour ce tournoi de grande ampleur. " Il a fallu une année pour le lancer. Il y a eu une année annulée au dernier moment à cause du covid. Une année mise sous cloche et cette année, nous devons tout faire pour le stabiliser. Car à ce stade, ou on progresse ou on régresse".

Pour cela, et afin de toucher un plus large public, d'importants événements sont organisés en marge du tennis. " Nous invitons un public sportif côté court mais aussi un public qui ne l'est pas forcément, autour de plusieurs événements à thème" précise Jean Gour.

5 thèmes différents organisés sur 5 jours, et ouverts à tous. " Nous avons pu réaliser ce riche programme grace à nos partenaires et notamment à la CdC. Et chaque jour, une vingtaine d'invités participera aux échanges" annonce Michelle Alberti, chargée de la communication qui s'attarde plus précisément sur les différentes journées.

Le lundi, sera la journée dédiée aux associations. " Avec essentiellement les associations sportives de Balagne. Elle pourront à cette occasion échanger sur les difficultés et les facilités d'organiser de grands événements". Le mardi, sera la journée dédiée à la femme. " Une journée qui aura une suite... Le thème est la femme cheffe d'entreprise où comment aider à la prévention de la santé au sein de l'entreprise. De cette journée, sortira une charte appliquée à titre expérimentale aux entreprises présentes dans un premier temps, puis au niveau régional par la suite".

Le mercredi, l'eau en Corse. Avec la participation de Kyrnolia. Le jeudi, sera la journée scolaire. " Les écoles de Calvi, Lisula et Galeria ont souhaité participer à l'événement. Sera également diffusée une vidéo de bienvenue dans toutes les langues réalisée par les enfants".

Le vendredi, le sport handicap sera à l'honneur, avec la participation de Fabien Lamirault, quadruple champion paralympique de tennis de table, qui sera le parrain de la journée.