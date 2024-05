39 jeunes pompiers valident l’examen du BNSSA : de nouveaux sauveteurs certifiés pour les plages de Haute-Corse

Ce samedi 11 mai, à la piscine de la Carbonite à Bastia, 64 jeunes pompiers volontaires du Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) ont passé l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). Ces jeunes volontaires, provenant de divers horizons, se préparent ainsi à prendre en charge la surveillance des plages de la région pendant la saison estivale. "Ces stagiaires viennent de divers horizons : STAPS, Lycée de Corte, notre filière SPV, SPV et SPP du SIS2B et des candidats externes." explique le Capitaine Sandro Bisserier, du SIS 2B, en soulignant la diversité des profils des candidats. "Ce diplôme de nageur sauveteur permet de surveiller des plagespubliques ou privées, des piscines privées. Ce passage de brevet vient conclure une année de formation et résulte d’un partenariat avec l’Université de Corse et l’Académie de corse et le SIS 2B, la CAB et les municipalités. C’est la première fois qu’il y a autant de candidats. L’appel à la mobilisation que nous avions lancé à la fin de l’été dernier a été entendu et nous ne devrions pas manquer de surveillants cette année alors que l’an passé nous avions dû solliciter des jeunes continentaux". détaille le capitaine.



​Ces nouveaux diplômés constitueront une partie importante des 14 postes de secours du SIS 2B répartis le long des plages de Haute-Corse cet été. Le Capitaine Bisserier souligne également l'importance de ces jeunes pour le territoire, déclarant : "Ces jeunes constituent aussi un réservoir, un vivier Corse." souligne

L'examen du BNSSA comprend quatre épreuves, dont une épreuve écrite et des parcours de sauvetage en piscine. Les candidats doivent démontrer leurs compétences en sauvetage, en portant secours à des personnes en difficulté dans un milieu aquatique simulé.

Sur les 64 candidats présents, 39 ont réussi l'examen et obtenu leur diplôme BNSSA. Les candidats ajournés auront la possibilité de passer une session de rattrapage avant la fin du mois de juin.