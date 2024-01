36ème édition du Festival du Cinéma italien de Bastia : du 3 au 18 février dans 3 salles

« C’est une édition novatrice, pour plusieurs raisons » souligne Jean-Baptiste Croce. «Déjà en raison de la fermeture du théâtre de Bastia où s’est toujours déroulée notre manifestation. Cela va entrainer une réduction de la capacité d’accueil d’où la durée du Festival qui passe de 1 à 2 semaines. Nous aurons 3 lieux de projections cette année : le centre culturel l’Alb’Oru et ses 312 places, le cinéma Le Studio, 204 places et le Régent, 198 places. Pour ce qui est des projections à l’Alb’Oru, la Communauté d’Agglomération de Bastia mettra en place une navette gratuite à disposition du public pour aller du centre-ville vers Lupino et retour. Chaque film sera projeté à 4 reprises avec à l’Alb’Oru et au Studio des séances du matin et à 14h réservées aux scolaires ». 20 films seront au programme dont 18 inédits !





Autre info importante, la place des femmes dans cette 36ème édition. « C’est vrai. L’édition est dédiée aux femmes » explique B. Croce. « Nous aurons 6 réalisatrices et parmi nos sections traditionnelles, une sera intitulée L’Italie au féminin. Une femme, Patrizia Gattaceca, sera présidente du jury, un concert d’ouverture réunira la pianiste Emmanuelle Mariini et la guitariste Sandrine Luigi, Une exposition présentera les œuvres de Marie Bronzini et seront présentes grâce à Musanostra les écrivaines Marie Ferranti et Michèle Corrotti ».





Bati Croce n’était pas venu non plus les mains vides à notre rédaction, nous présentant avec un large sourire l’affiche. « C’est un selfie des artistes, pris pendant le tournage du film A Casa di tutti bene de Gabriele Mucino en 2018 et que nous avions projeté en 2019. C’est un clin d’œil amical au public corse. Il pourra s’amuser à retrouver le nom des acteurs ». Dernier cadeau : le teaser !







Voici donc pour les indiscrétions glanées auprès du président qui devrait d’ailleurs repasser nous voir d’ici quelques jours histoire de nous en apprendre encore plus sur cette édition qui s’annonce très belle grâce aussi au travail des bénévoles de l’association et de ses mécènes : Assurances MMA De Zerbi, Leroy Merlin, Crédit Mutuel, Total Energie, Corsica Ferries et Citroën.