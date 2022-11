36 nouveaux citoyens français accueillis à la préfecture de Haute-Corse

Si les motivations de leur naturalisation sont diverses , la fierté d’être officiellement Français et Françaises se lisait dans leurs yeux de ces personnes venant de 14 pays différents. Certaines étaient accompagnées par leurs famille et amis, ainsi que par le maire de leur commune, les édiles de San Giuliano, Lucciana, Morosaglia, Poggio Mezzana et Prunelli di Fium’orbu étaient présents à le cérémonie.



Issues du Maroc, qui compte le plus grand nombre de personnes naturalisées, de la Tunisie, Tunisie, l’Algérie et le Portugal avec 3 personnes ainsi que Chypre, l’Ukraine, la Roumanie, la Côte d’Ivoire, la Thaïlande, le Mali, la Belgique, l’Égypte, le Bénin et l’Argentine qui comptent respectivement une personne ces personnes ont fait le choix de quitter leur pays pour la France et vivent aujourd'hui en Haute-Corse à Bastia, à Calvi, Furiani, Ghisonaccia, San Giuliano, Sorbo-Ocagnano ainsi que Borgo, Lucciana, Olmeta-di-Tuda, Ile Rousse, Monticello, Palasca, Aleria, Corte, Linguizzetta, Morosaglia, Poggio-Mezzana, Prunelli-di- Fiumorbu, Santo-Pietro-di-Venaco et Talasani



Dans les salons de la préfecture les 36 étrangers d'origine ont donc officiellement acquis la nationalité française : après un spot vidéo d’une dizaine de minutes évoquant les valeurs et la culture française, le préfet a pris la parole pour faire un discours et remettre enfin les décrets de naturalisation.

Ce mardi 8 novembre est une date qui restera gravée dans la mémoire des 36 habitants de la Haute-Corse. En effet, ils ont été reçus à la préfecture par le sous préfét de l’arrondissement de Bastia Yves Dareau, pour marquer leur entrée officielle dans la citoyenneté française.