35ème Quinzaine du Cinéma Britannique de Bastia : 3 films avant-premières au programme

« L’ombre d’un mensonge » (Nobody Has To Know )

Réalisé par Bouli Lanners

Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still

Genre Drame, Romance

Nationalité Britannique

Durée : 01H39min

« Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident... »





« Belfast »

Réalisé par Kenneth Branagh

Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill

Genre Drame

Nationalité Britannique

Durée : 01H39min



« Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de méchants. »



« The Duke »

Réalisé par Roger Michell

Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

Genre Drame, Comédie

Nationalité Britannique

Durée : 01H36min

« En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée. »



« Limbo »

Réalisé par Ben Sharrock

Avec Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, Kenneth Collard

Genre Drame

Nationalité Britannique

Durée : 01H44min

Omar est un jeune musicien prometteur. Séparé de sa famille syrienne, il est coincé sur une île écossaise isolée en attendant la réponse à sa demande d’asile. Cette satire interculturelle drôle et poignante mêle subtilement l’espoir et les difficultés rencontrées par les réfugiés ».



« The souvenir » Part 1

Réalisé par Joanna Hogg

Avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke

Genre Drame, Romance

Nationalité Britannique

Durée : 01H59min

« Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme de cet homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s’avère être sa première véritable histoire d’amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s’enferme peu à peu dans une relation toxique, qui pourrait bien menacer son avenir ».





« The souvenir » Part 2

Réalisé par Joanna Hogg

Avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Richard Ayoade

Genre Drame

Nationalité Britannique

Durée : 01H48min

« Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, homme séduisant et manipulateur, Julie cherche à faire la lumière sur l’existence fictive qu'il s’était inventée et à mettre de l'ordre dans ses propres sentiments. Lui vient alors une idée un peu folle : et si elle consacrait son film de fin d'études à cette douloureuse histoire d'amour ? Peut-on vaincre ses blessures en mettant en scène un épisode de sa propre vie ? »



« Ali & Ava »

Réalisé par Clio Barnard

Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia

Genre Romance, Comédie dramatique

Nationalité Britannique

Durée : 01H35min

« Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences sociales et culturelles. »



« My Son »

Réalisé par Christian Carion

Avec James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen (III)

Genre Drame, Policier, Thriller

Nationalité Britannique

Durée : 01H36min

Attention : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

« Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de son ex-femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre une carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, Murray revient précipitamment dans les Highlands. Rapidement, il devient clair que l’enfant a été kidnappé. Les parents cèdent d’abord au désespoir, mais Murray va très vite se montrer prêt à tout pour retrouver son fils. Il se lance dans une traque qui l’obligera à aller au bout de lui-même et à remettre en cause toutes ses convictions…



« Pride »

Réalisé par Matthew Warchus

Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine

Genre Drame, Comédie

Nationalité Britannique

Durée : 02H00min

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause ».