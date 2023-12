300 personnes ont participé à Hand’Emu, une marche entre Bastia et Furiani pour une société plus inclusive

Un maître-mot : solidarité



La solidarité, c’est d’ailleurs le maître-mot des participants présents à cette manifestation. Elise, qui est venue accompagner des amis, a été marquée par le « côté intergénérationnel de cette marche, avec des personnes de tous âges, qui ne sont pas forcément en situation de handicap. Tout le monde peut être touché par un handicap à un moment de sa vie, qu’il soit visible ou non ». Un peu plus loin, Christophe, père de famille d’un enfant atteint de handicap, était visiblement ému de la solidarité qui se dégageait de cet événement, « au quotidien, on ne se rend pas forcément compte qu’il y a des personnes handicapées autour de nous, mais c’est dans ce genre d’événement que l’on voit que beaucoup de familles sont touchés, et surtout, que la population se mobilise en leur faveur ».







Outre la solidarité et l’inclusivité, Hand’Emu visait également à promouvoir les valeurs du dépassement de soi, et « le sport a cette faculté de pouvoir changer la vie des gens et de changer leur regard sur le monde », relate Pascal Gentil, ancien champion olympique de Taekwondo et représentant de Terre de jeux, l’initiative chargée des valeurs sportives au niveau des collectivités territoriales dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. « Tous ceux présents ici, que ce soit des jeunes, des femmes, des personnes valides ou invalides, sont réunis autour des valeurs du sport. Pour une première édition, le pari est réussi; l’important c’est d’avoir réussi à faire bouger les gens et de faire changer les mentalités autour du handicap, et c’est le sport qui permet cela ». De leur côté, les représentants de la CAB présents à cet évènement, qui se réjouissent de la forte mobilisation autour de cette marche inclusive, réfléchissent déjà à organiser une deuxième édition.