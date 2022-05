30 ans après, ils racontent leur 5 mai. Laurence Rao : "j'entends toujours mon fils me dire de me battre pour la vie"

Le mardi 5 mai 1992, Nathalie Graziani et ses amis ont pris un jour de congé pour pouvoir faire la fête. A 20h30, leur club, le Sporting Club de Bastia, affrontera l’Olympique de Marseille en demi-finale de la coupe de France. Pour l’occasion, toute l’île s’est mise en bleu et blanc.

« Mes amis avaient peint leur 4L, nous faisions des tours de la ville sur le capot des voitures en klaxonnant. Je n’avais jamais connu une telle ambiance », se souvient émue Nathalie Graziani, alors employée administrative qui se rendait régulièrement voir les matchs du SCB.





Cela fait plusieurs semaines que la jeune femme de 22 ans a pris ses billets pour la nouvelle tribune qui vient d’être construite. Son père Jean-Pierre, qui habite à Paris est un passionné de football, il a pris l’avion et doit arriver à 18 heures au stade. Mais attention, pas question pour Nathalie de dire à l’avance à son père où ils seront placés. « Mon père avait sûrement un sixième sens, il ne voulait pas monter sur la tribune, il ne faisait que dire qu’elle allait tomber, que ce n’était pas possible d’en monter une aussi rapidement. Moi j’étais jeune, insouciante, je le trouvais rabat-joie. Quand je lui ai dit où nous étions placés, tout en haut, à deux rangs de la fin de la tribune, il voulait faire demi-tour et m’a dit "déchire mon billet." Finalement il y est allé mais est resté très longtemps vers le bas. Ce n’est que 5 minutes avant qu’elle s’effondre qu’il est monté me rejoindre ».





Avant le début du match, Nathalie Graziani se souvient de l’ambiance, de la ola dans le stade, des drapeaux agités, des cris, des pieds qui tapaient… de la fête. « On sentait que ça bougeait mais on était tellement portés par l’ambiance qu’on ne voulait surtout pas le louper, rien ne pouvait nous arrêter. A aucun moment je me suis dit que mon père avait peut-être raison ».