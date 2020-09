3 randonneurs secourus par le PGHM de Corse

Livia Santana le Mercredi 2 Septembre 2020 à 16:34

L'unité de secours en montagne de la gendarmerie est intervenue trois fois ce mercredi 2 septembre. A Quenza, au col de Bavella, une jeune femme de 23 ans s'est tordue la cheville et a été évacuée par l'hélicoptère de la sécurité civile, le dragon 2A, sur l'hôpital d'Ajaccio. Aux alentours de 13h40, à Vivario, une femme de 49 ans s'est également blessée à la cheville et a été évacuée au centre hospitalier de Corte par le Dragon 2B. Le dernier incident s'est produit à Calenzana à 13h50, un randonneur de 25 ans a chuté et a été transporté par l'hélicoptère de la gendarmerie à Calvi.

