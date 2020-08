Un peu plus tard c'est à Venaco qu'une nouvelle a eu lieu : 2 mises à feu concomitantes ont, effet, été enregistrées par les secours. Aussitôt et après le déplacement sur les sites du chef de centre de Venaco, les Canadair qui s'étaient employés à Sorbo et Puma, le nouvel hélicoptère bombardier d'eau, intervenaient pour stopper presque instantanément les deux débuts d'incendie de 300 mètres carrés.