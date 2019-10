2e édition du concours d’Equifeel et de TREC de Calvi ce dimanche

La 2e édition du concours d’Equifeel et de TREC, de Calvi se déroulera le 27 octobre 2019.

Les concurrents et le public seront accueillis sur la plage, au Centre de secours, gracieusement mis à disposition par la ville de Calvi, les compétitions se dérouleront dans le cadre exceptionnel de la pinède.

Ces épreuves, inscrites au calendrier officiel de la Fédération Française d’Equitation, sont proposées par Equitable-Corse, la seule association de protection des équidés en Corse : tout en développant l’offre de compétition équestre en Balagne, elle agit au profit des sauvetages de chevaux, de poneys et d’ânes.

Le programme de la journée s’adresse aux cavaliers de tous âges, avec notamment l’Equifeel Club A, réservée aux concurrents de moins de 12 ans et aux poneys de moins de 1m07, ou l’épreuve spéciale « Parcours en Terrain Varié » de TREC pour les cavaliers de moins de 14 ans. Pour les plus âgés, des tests de catégorie Club 1 Equifeel et Club 1 et Club Elite spéciales PTV sont proposés.

