27 permis retirés en 15 jours sur les routes de la Haute-Corse

Ces derniers jour ont été marqué par une vague de verbalisations dues à des excès de vitesse. En effet même si avec les jours d’automne pluvieux et la luminosité en baisse, le danger est accru de nombreux automobilistes et motocyclistes ont bravé les limites de vitesse fixés et se sont vu retirer leur permis de conduire.

Le plus jeune parmi les 27 conducteurs était âgé de 20 ans au moment des faits et était titulaire d’un permis probatoire. Le 17 novembre dernier il a été contrôlé par les motocyclistes de la brigade motorisée de Borgo, à la vitesse de 115 km/h sur la RT10 dans la commune de Linguizetta où la vitesse est limitée à 50 km/h. Son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension administrative d’une durée de 5 mois.



153 km/h à Lama

L’excès de vitesse est le plus important a été constaté le 12 novembre à Lama où un automobiliste de 43 ans a été contrôlé par les motocyclistes de la brigade motorisée de Moltifao à la vitesse de 153 km/h (retenu 145 km/h) pour une vitesse limitée à 80km/h sur la RT30. Son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension administrative d’une durée de 6 mois.



La gendarmerie rappelle que la vitesse excessive reste l’une des principales causes d’accident en Haute-Corse, il appartient à tous les usagers de la route d’adapter leur vitesse aux conditions de route et aux circonstances.