24e Tour de Corse Historique : Julien Saunier solide leader à une étape de la fin

Cette avant-dernière étape du Tour de Corse Historique a débuté sous les meilleurs auspices avec la célèbre spéciale de Notre Dame de la Serra, en Balagne. Un moment tant attendu par les pilotes, et surtout par le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia, qui a signé son premier scratch du rallye. Il a parcouru les 27,9 kilomètres en 17’42, devançant d'une seconde Tom Pieri (M3). Les M3 étaient à l'honneur sur cette spéciale, avec Alain Oreille qui plaçait sa Porsche en troisième position, à seulement 4 secondes de Capanaccia. Quant à Julien Saunier, le leader du classement général, il se classait 7e, à 15 secondes du Porto-Vecchiais, auteur d'une impressionnante remontée au classement général depuis la veille.



Le ton était donné pour une journée intense. Sur le deuxième tronçon chronométré, Porto-Evisa (14,7 km), Julien Saunier a répondu avec autorité. Il s'impose en 9’23, juste devant Capanaccia (9’27) et Jérôme Mancini (9’31). La bataille était féroce, avec un Top 5 complété par Tom Pieri et Alain Oreille. À l’issue de cette spéciale, Saunier renforçait son avance au classement général, avec 46 secondes d’avance sur Pieri et 1’58 sur Oreille. Mancini pointait à 3’49.

Sur le troisième tronçon, Arbori-Liamone (25,7 km), les M3 se sont montrées intraitables, monopolisant les trois premières places. Tom Pieri a pris le meilleur devant Mancini et Anthony Fotia, alors que Julien Saunier, 4e, défendait les couleurs de Porsche face à un Capanaccia en pleine forme.



La journée s’est conclue sur la spéciale du Col de Bellevalle – Pont de Calzola Pila Canale (25,1 km), avec un dernier coup d'éclat d'Olivier Capanaccia. Il a réalisé le meilleur temps en 16’38, devançant Pieri et Saunier, respectivement à 11 et 12 secondes. Alain Oreille, fidèle à lui-même, a terminé 4e.



À une étape de la fin, Julien Saunier reste en tête du classement général, avec 40 secondes d’avance sur Tom Pieri et 1’46 sur Alain Oreille. Derrière, Jérôme Mancini est à 4’04, et Anthony Fotia complète le Top 5 à 4’43. Si Saunier semble bien positionné pour la victoire, il reste encore plus de 75 kilomètres à parcourir et tout peut encore arriver. Une mention spéciale pour Olivier Capanaccia, auteur d’un retour spectaculaire, qui pointe désormais à la 13e place après une remontée impressionnante. Jos Verstappen, quant à lui, occupe une belle 8e place.



VHRS : Nouvelle redistribution des cartes

Dans les catégories VHRS, les bouleversements continuent. En Intermédiaire, Christophe Baillet prend la tête au volant de sa Porsche 911. Julien Pujols s’empare de la première place en Modérée, tandis que Nicolas Loens sur Mini prend la tête en Moyenne Basse, détrônant Alain Arnal et sa Morris Cooper.



Demain, les pilotes s'élanceront pour la dernière étape entre Propriano et Porto-Vecchio. Quatre spéciales sont encore au programme, et comme le dit l'adage, "un rallye n'est terminé que lorsque l'on franchit la ligne d'arrivée du parc fermé".