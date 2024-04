22e Challenge Dominique-Rutily à Calvi : la grande fête des jeunes footballeurs du 27 au 28 avril

Le Challenge Dominique-Rutily est une célébration du talent, de la détermination et de la camaraderie des jeunes footballeurs de la région. Avec des équipes venues de différents clubs locaux et nationaux, le tournoi promet d'offrir un spectacle de qualité et des moments mémorables pour les participants et les spectateurs.Cet événement sportif annuel rassemble des équipes de jeunes joueurs de football de toute la région et du continent, ainsi que des équipes professionnelles renommées telles que l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice.Le tournoi débutera le samedi 27 Avril à 8h30 et se poursuivra jusqu'au dimanche 28 Avril à 18 heures. Avec des matches programmés tout au long de la journée, les spectateurs auront la chance d'assister à des rencontres compétitives mettant en vedette les talents de demain ainsi que les joueurs professionnels des équipes prestigieuses.Pour suivre en direct l'évolution du tournoi et obtenir les dernières mises à jour sur les résultats des matches, les supporters des clubs participants pourront consulter le lien suivant : https://www.tournify.fr/live/ rutilly2024 Avant le lever de rideau de cette belle épreuves les organisateurs du FC Balagne ont tenu "à remercier chaleureusement tous les participants, les sponsors et les bénévoles qui contribuent à faire de cet événement une réussite année après année."