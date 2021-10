21e Tour de Corse Historique : Une édition taille XXL

L'horaire indiqué dans ce programme est celui de l'entrée dans la spéciale de la première voiture



Après une 20e édition marquée par d'importants célébrations, cette année la fréquentation au Tour de Corse Historique a franchi un pas supplémentaire avec un nombre d'engagés record : 356 autos. Aucune épreuve automobile hexagonale ni même internationale n'a atteint un tel niveau de fréquentation.Les raisons de cette réussite sont nombreuses. Depuis plusieurs années l'organisation a opéré une réelle mutation en devenant plus "professionnelle''. A cela il faut ajouter la forte attractivité du Tour de Corse au travers de ses spéciales et de ses paysages. Ce rallye, au fil des éditions, a marqué les esprits de manière durable. Enfin cette course c'est une ambiance à part, à l'ancienne, basée sur la convivialité, loin du milieu aseptisé du championnat du Monde WRC.Le coup d'envoi de l'épreuve aura lieu mardi avec la première étape Porto-Vecchio - Porto-Vecchio. Une entame light avec seulement les deux premières spéciales d'un programme en comprenant dix-huit. Après ce lever de rideau court et rythmé, les équipages devront affronter quatre autres étapes quotidiennes qui les mèneront de la Cité du Sel à Borgo, puis à Calvi et Propriano, avant de rejoindre Porto-Vecchio le samedi 9 octobre au terme de la cinquième étape. Les concurrents devront avaler des spéciales dont bon nombre a été revu et corrigé pour donner un panel très large des routes corses dans leur diversité.Les luttes pour les premières places, promettent d'être au rendez-vous que ce soit en VHC ou en VHRS. En VHC, le vainqueur 2020 Alain Oreille, sur la Porsche, va remettre son titre en jeu, il devra faire face aux expérimentés Jean-François Berenguer et Philippe Gache, mais aussi aux Porto-Vecchiais Joël Marchetti et Anthony Agostini. La classe montante sera, aussi, présente et on regardera particulièrement Youness El Kaddaoui et JB Botti. Les deux pilotes de la Cité du Sel sur Porsche auront une belle carte à jouer.En J2, le spectacle vaudra le déplacement entre les M3 du vainqueur de l'année passée, Christophe Casanova, de Marc Valliccioni, voire de Marcelli. Il faudra quand même parier une petite pièce sur la Lancia Delta de Beuzelin.En VHRS, dans les moyennes Haute, Intermédiaire, Modérée et Basse, il va y avoir du spectacle et l'on suivra particulièrement un certain Bruno Saby (Ford Capri). Le vainqueur du Tour de Corse 1986 pilotera l'auto de ses débuts et mettra à profit ce TDCH pour oeuvrer au profit de la lutte contre le cancer avec l'association dont il est le parrain Espoir Isère Contre le Cancer.Voilà le décor planté. Le lever du rideau aura lieu mardi en fin de matinée. Parmi les voitures ouvreuses une Porsche sera pilotée par Bernard Béguin.Mardi 5 octobre. Etape 1: Porto-Vecchio - Porto-VecchioES1: Bocca di Pelza - Gualdaricciu (11,57 km) 11h53ES2: Levie - Carbini (7,5 km) 12h26Mercredi 6 octobre. Etape 2: Porto-Vecchio - BorgoES3: Lugu di Nazza - Col de Sorba (27,88 km) 8h33ES4: Muracciole - Casevecchie (29,17 km) 9h36Regroupement AleriaES5: Tox - Novale d'Alesani (27,26 km) 12h04ES6: Figareto - Talasani (14,26 km). 13h37Jeudi 7 octobre. Etape 3: Borgo - CalviES7: Murato - Ponte Novu (23,43 km) 7h43ES8: Pont St Laurent - Morosaglia (26,94 km) 8h46Regroupement La PortaES9: Campile - Ponte Novu (13,33 km) 10h59ES10: Pietralba - Belgodere (28,73 km) 11h52Vendredi 8 octobre. Etape 4: Calvi - ProprianoES11: Notre Dame de la Serra - Fangu (28,43 km) 7h18ES12: Galeria - Curzu (27,17 km) 8h11Regroupement CargèseES13: Liamone - Tiuccia (12,80 km) 11h34ES14: Albitreccia - Stiliccione (29,67 km).13h07Samedi 9 octobre. Etape 5: Propriano - Porto-VecchioES15: Filtosa - Petreto (22,16 km) 8h03ES16: Moca Croce - Aullène (17,19 km) 8h56ES17: Zerubia - Pont d'Acoravo (20,66 km) 9h39ES18: Chialza - Oronu (14,12 km) 10h32