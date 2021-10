21e Tour de Corse Historique : Christophe Casanova leader au terme de la quatrième étape

La sensation de la matinée était à mettre au crédit du Porto-Vecchiais Anthony Agostini qui, au volant de sa Ford MK2, remportait Notre Dame de la Serra dans le temps de 18'31 faisant la pige aux M3 de Marc Valliccioni et Thomas Argenti créditées du même temps 18'35, et de Christophe Casanova (18'47). Alain Oreille, seulement cinquième, perdait momentanément la deuxième place du scratch pour une unique seconde.

Dès la spéciale suivante, Galeria-Curzu, se produisait un nouveau coup de théâtre. Après l'abandon de Youness El Kadaoui, hier, c'était au tour de Marc Valliccioni de quitter prématurément le rallye à la suite d'une sortie de route. Dans ce tronçon, Alain Oreille auteur du scratch en 17'36 s'emparait de la première place.Christophe Casanova était deuxième de cette ES à quatre secondes et Jean-Baptiste Botti troisième à 14 secondes.

A mi parcours de cette quatrième étape, Alain Oreille était le nouveau leader en comptant trois secondes d'avance sur Christophe Casanova et 1'20 sur Anthony Agostini.



Christophe Casanova rentre en leader à Propriano

Les retrouvailles avec la Corse du Sud avaient lieu dans Liamone - Tiuccia, Alain Oreille y signait son deuxième scratch de rang en 8'58, mais Thomas Argenti était crédité d'un temps identique à l'issue de ce tronçon le plus court de la journée où Christophe Casanova concédait encore trois secondes à Oreille. Dominique Marcelli profitait de cette ES pour faire pointer sa M3 à la troisième place. Avant de rentrer au parc de Propriano il y avait le morceau de choix à passer avec la spéciale la plus longue du rallye à savoir Albitreccia - Stiliccione (29, 67 kilomètres). Thomas Argenti qui retrouvait des couleurs depuis quelques spéciales s'y imposait (21'25). Christophe Casanova finissait deuxième à deux secondes mais surtout, Alain Oreille quatrième perdait 13 secondes sur Casanova.

Tant et si bien que ce soir, au parc fermé du Valincu, Christophe Casanova est leader du rallye et des J2 avec 7 secondes d'avance sur Alain Oreille, chef de file en VHC. Anthony Agostini est troisième du scratch à 2'06 et deuxième en VHC, devant la MK2 de Pierre-Manuel Jenot, au pied du podium au scratch mais bien dessus en VHC. On attend un beau duel, demain, pour l'ultime place dans le top cinq entre JB Botti et Joël Marchetti. Deux petites secondes, au bénéfice du premier nommé, séparent les deux Porto-Vecchiais.

Sept secondes, de retard pour Alain Oreille sur Christophe Casanova alors qu'il reste un peu plus de 74 kilomètres de tronçons chronométrés pour rejoindre Porto-Vecchio, autant dire que ce 21e Tour de Corse Historique va se jouer demain

Ce soir les équipages vont goûter à la douceur du Valincu, avant de reprendre, demain matin à 8 heures, le cours de ce 21e Tour de Corse Historique. Quatre spéciales sont encore à disputer.

Il est bien connu qu'un rallye est définitivement terminé quand on rentre au parc fermé. D'ici là tout peut encore arriver....



En VHRS...les lignes bougent

A une journée de la fin de ce 21e TDCH, on ne note aucun changement en moyenne Haute où le trio de tête emmené par Jacques Kauffman sur la Porsche 911 est identique à la veille. A l'inverse, en Intermédiaire, Stéphane Blaise (Golf GTI) a pris la tête devant Dominique Larroque (RS 2000) le leader de la veille. Du côté de la moyenne Modérée, presque comme en Haute, statu quo avec Jean-Louis Albertini dans le rôle de chef de file. C'est Philippe Roche qui est, maintenant, titulaire de la troisième place. Enfin en Basse, cela a bougé, aussi, avec Emilio Cabella (Triumph) qui a ravi la première place à Alain Faymonville (Aston Martin) désormais troisième derrière Alain Arnal et sa Mini Cooper