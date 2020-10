20e Tour de Corse Historique : Robert Consani leader au terme de la première journée

Les deux spéciales suivantes, Levie - Carbini et Bocca di Bacinu - Sotta, permettaient à Consani de garnir son panier de victoires. Valliccioni, à chaque fois, a terminé à la deuxième place. Un ultime tronçon chronométré qui voyait François Delecour (Porsche) en proie à des ennuis mécaniques s'enfoncer au classement général.

Mardi, soir au parc fermé sur la Marine de Porto-Vecchio Robert Consani est leader du rallye et en VHC. Marc Valliccioni deuxième du général mène le classement J2. Alain Oreille, deuxième en VHC ets troisième du général. La performance de cette première étape revient à Stéphane Milanini sur la Ford MK1, de retour à la compétition, qui occupe la quatrième place du général et la troisième en VHC. Christophe Casanova (M3) cinquième et Olivier Capanaccia (M3) sixième complètent le podium en J2.

Ce mercredi le 20e TDCH prendra la direction du Nord de l'île pour une deuxième qui mènera les concurrents à Bastia



Les classements

ES1 Bocca di Pelza- Gualdaricciu: 1. Consani - Camilli (Porsche 911) 7'38'', 2. Valliccioni -Cardi (M3) 7'52'', 3. Oreille - Oreille (Porsche 911) 8'02'',

ES2 Sorbollano - Zoza: 1. Valliccioni - Cardi (M3) 7'03'', 2. Consani - Camilli (Porsche 911) 7'03'', 3. Delecour - De Castelli (Porsche 911) 7'10''

ES3 Levie - Carbini: 1. Consani - Camilli (Porsche 911) 4'52'', 2. Valliccioni - Cardi (M3) 4'56'', 3. Delecour -De Castelli (Porsche 911) 5'00',

ES4 Bocca di Bacinu - Sotta: 1. Consani - Camilli (Porsche 911) 5'34''0, 2. Valliccioni - Cardi (M3) 5'36''0, 3. Oreille - Oreille (Porsche 911) 5'38''0, 4. Capanaccia - Nesta (M3) 5'42''0, 5. Milanini - Ladebese (MK1) 5'46''0.

Le général 1. Consani - Camilli (Porsche 911) 25'07'', 2. Valliccioni - Cardi (M3) 25'27'', 3. Oreille - Oreille (Porsche 911) 25'53'', 4. Milanini - Ladebese (MK1) 26'19'', 5. Casanova - Delleaux (M3) 26'22'', 6. Capanaccia- Nesta (M3) 26'23'', 7. Foulon - Mattei (MK2) 26'44'', 8. Leandri - Guglielmi (Porsche 911) 26'49'', 9. Lafay - Mathon (Mazda RX7) 26'54'', 10. Villa - Bonifet (M3) 27'01''

Le programme de ce mercredi 2e étape Porto-Vecchio - Bastia - 9h43: ES5 Ventiseri - Serra di Fiumorbu (26,56 km) - 11h08: ES6 Maison Pierraggi - Antisanti (28,91 km) - 13h56 ES7 Pianiccia - Sant'Andria di U Cotone (24,06 km) - 15h19: ES8 Poggio Mezzana - Talasani (14,88 km)

Pierre Vivier sur la R5 qui faisait partie des favoris en catégorie VHC était la première victime du jour en étant contraint à l'abandon avant même le départ de la première ES Bocca di Pelza - Gualdaricciu. Une spéciale remportée par Robert Consani sur la Porsche qui devançait Marc Valliccioni (M3) et Alain Oreille (Porsche). La deuxième spéciale Sorbollano - Zoza, voyait Jean-Baptiste Botti sortir de la route ce qui entraînait, pour un temps, la neutralisation de la spéciale. Une ES que s'adjugeait Marc Valliccioni en 7'03'' avec le même temps que Robert Consani. François Delecour (Porsche 911) accédait au top trois.